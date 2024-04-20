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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BİM 23 - 26 Nisan 2024 kataloğu: BİM'e neler geliyor, hangi ürünler indirimde? BİM aktüel indirimli ürünler fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

        BİM aktüelde bu hafta neler var? İşte 23 - 26 Nisan 2024 BİM aktüel kataloğu

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. BİM aktüel 23 - 26 Nisan kataloğunu haberimizde paylaştık. İşte BİM aktüel 23 - 26 Nisan kataloğu ile fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 20:42 Güncelleme: 20.04.2024 - 20:42
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        Salı ve Cuma günleri yayımlanan yeni katalog ile haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. BİM'de bu hafta; giysi çeşitleri, kozmetik malzemeler, ev eşyaları, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde çeşitli indirimler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte 23 - 26 Nisan Cuma BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...

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