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BİM 24-27 Ekim 2023 aktüel kataloğunda birçok farklı üründe indirim fırsatı bulunuyor. BİM'de bu hafta temel gıdadan teknolojik aletlere, hobi malzemelerinden cam ürünlerine kadar pek çok farlı ürün alıcılarıyla buluşacak. İşte, 24-27 Ekim 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi haberimizde...

BİM 24 EKİM 2023 AKTÜEL KATALOĞU

Binvezir Kaşar Peyniri 1000 g - 169 TL

Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 g - 79,50 TL

Aknaz Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri - 159,00 TL

Dost Tam Yağlı Süt - 22,50 TL

Efsane Un 10 kg - 115,00 TL

Ayçiçek Yağı 1 lt. - 39,75 TL

Efor Platinum Siyah Çay 1 kg - 89,50 TL