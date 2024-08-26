BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirimli?

BİM'de her hafta Salı ve Cuma günleri sınırlı sayıda satışa sunulan indirimli ürünlerden ilki yarın müşterisiyle buluşacak. Alışverişseverler BİM aktüel ürünler kataloğunda neler olduğunu merak ediyor. BİM'de bu hafta; peynir, süt, ayran gibi gıda ürünleri raflardaki yerini alacak. İşte, 27 Ağustos 2024 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...