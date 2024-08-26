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        Haberler Bilgi Yaşam BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirimli?

        BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirimli?

        BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM aktüel kataloğunda kişisel bakım ürünlerinden temizlik malzemelerine, mutfak araç gereçlerine kadar birçok avantajlı ürün bulunuyor. İşte, 27 Ağustos 2024 BİM indirimli ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 17:16 Güncelleme: 26.08.2024 - 17:16
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        BİM'de her hafta Salı ve Cuma günleri sınırlı sayıda satışa sunulan indirimli ürünlerden ilki yarın müşterisiyle buluşacak. Alışverişseverler BİM aktüel ürünler kataloğunda neler olduğunu merak ediyor. BİM'de bu hafta; peynir, süt, ayran gibi gıda ürünleri raflardaki yerini alacak. İşte, 27 Ağustos 2024 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...

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        BİM 27 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Tam Yağlı Tava Peyniri - Peysan 600 g

        Biberli Taze Peynir - Kerem 200 g

        Yarım Yağlı Eritme Peynir - Bimvezzir 1000 g

        %3 Yağlı Yoğurt - Torku 3 kg

        Şeftali & Ananaslı Kefir - İçim 1L

        Barista Süt - Dost 1L

        Ayran - Torku 1L

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        Yarım Yağlı Tost Peyniri - SEK 1500 g

        Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri - Akınaz 1000 g

        Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri - Bimvezzir 1000 g

        Yarım Yağlı Yoğurt - SEK 5 kg

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