BİM aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden özel ürünler uygun fiyatlarla raflarda olacak. BİM'de 30 Ekim ürün kataloğunda Kappa kadın ve erkek eşofmanı, spor çorap, whey protein, protein tozu, multi vitamin içecek, yer fıstığı ezmesi ve hurma ve kuruyemiş bar uygun fiyatlarla raflarda olacak. İşte, 30 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ - 30 EKİM
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
- Kappa kadın eşofman takımı 75 TL
- Kappa erkek eşofman takımı 99 TL
- Kappa kadın eşofman altı 34,90 TL
- Kappa erkek eşofman altı 36,90 TL
- Kappa Kadın tayt çeşitleri 26,90 TL
- Kappa erkek uzun kollu tişört 24,90 TL
- Kappa kadın spor 19,90 TL
- Kappa Erkek spor şort 26,90 TL
- Kappa Uzun Çorap 4,95 TL
- Kappa Spor çorap 4,50 TL
- Kappa Kadın fileli spor büstiyer 17,90 TL
- 300 gram Whey Protein Tazelen 4,50 TL
- Proteinli Karışık Meyve Aromalı Sütlü içecek 2,95 TL
- Host Line Multi Vitamin ve Mineralli İçecek 1,95 TL
- Proteinli Muz Vanilya Aromalı Sütlü İçecek 2,95 TL
- 350 gram Funny Nuta Yer Fıstığı Ezmesi 12,95 TL
- 150 gram Felles Protein Tozu 18,95 TL
- Lipton Kayısılı Bitki ve Meyveli Form Çayı 11,95 TL
- Ki-Bar Hurma ve Kuruyemiş Barı 2,50 TL