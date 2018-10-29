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BİM 30 Ekim 2018 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta indirimli ne var?

BİM 30 Ekim 2018 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta Kappa spor eşofmanları ve sporcu takviye ürünlerinde büyük indirim fırsatları var. BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşlara fırsat ve ucuz ürünler sunuyor. İşte 30 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

29.10.2018 - 11:52 | Güncelleme:

BİM aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden özel ürünler uygun fiyatlarla raflarda olacak. BİM'de 30 Ekim ürün kataloğunda Kappa kadın ve erkek eşofmanı, spor çorap, whey protein, protein tozu, multi vitamin içecek, yer fıstığı ezmesi ve hurma ve kuruyemiş bar uygun fiyatlarla raflarda olacak. İşte, 30 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ - 30 EKİM

  • Kappa kadın eşofman takımı 75 TL
  • Kappa erkek eşofman takımı 99 TL
  • Kappa kadın eşofman altı 34,90 TL
  • Kappa erkek eşofman altı 36,90 TL
  • Kappa Kadın tayt çeşitleri 26,90 TL
  • Kappa erkek uzun kollu tişört 24,90 TL
  • Kappa kadın spor 19,90 TL
  • Kappa Erkek spor şort 26,90 TL
  • Kappa Uzun Çorap 4,95 TL
  • Kappa Spor çorap 4,50 TL
  • Kappa Kadın fileli spor büstiyer 17,90 TL
  • 300 gram Whey Protein Tazelen 4,50 TL
  • Proteinli Karışık Meyve Aromalı Sütlü içecek 2,95 TL
  • Host Line Multi Vitamin ve Mineralli İçecek 1,95 TL
  • Proteinli Muz Vanilya Aromalı Sütlü İçecek 2,95 TL
  • 350 gram Funny Nuta Yer Fıstığı Ezmesi 12,95 TL
  • 150 gram Felles Protein Tozu 18,95 TL
  • Lipton Kayısılı Bitki ve Meyveli Form Çayı 11,95 TL
  • Ki-Bar Hurma ve Kuruyemiş Barı 2,50 TL

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