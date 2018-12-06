BİM 7 Aralık 2018! BİM'de bu hafta indirimli ne var?

BİM 7 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu, indirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta Vestel Venus V4 cep telefonu dikkat çeken ürün olurken, elektrikli ısıtıcıdan küçük ev aletlerine, kışlık giyim ürünlerinden temizlik ürünlerine pek çok kategoride indirim var. İşte 7 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu