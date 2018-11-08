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BİM 9 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğu! İşte bu hafta BİM'deki indirimli ürünler

BİM aktüel ürünler kataloğu, yarın (9 Kasım Cuma) günü uygun fiyat fırsatından yararlanmak isteyen tüketiciler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta tencere setinden çaydanlığa, mutfak gereçlerinden çocuk oyuncaklarına, ev tekstil ürünlerinden kışlık kıyafetlere pek çok üründe indirim olacak. İşte 9 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu

08.11.2018 - 23:08 | Güncelleme:

BİM aktüel ürünler kataloğu ile yine çok sayıda ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. 9 Kasım yani yarın, BİM'de tencere setinden çaydanlığa, mutfak gereçlerinden çocuk oyuncaklarına, ev tekstil ürünlerinden kışlık kıyafetlere pek çok üründe indirim olacak. BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSATESİ - 9 KASIM

Raflı TV ünitesi 149 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile
Konvektör ısıtıcı 199 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile
Klavyeli pratik kumanda 79 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile
Çift kişilik yatak örtüsü 109,90 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile
Tek kişilik nevresim takımı 49,90 TL
Çift kişilik çarşaf 19,90 TL
Çocuk lisanslı puf yelek 39,90 TL
Erkek çift taraflı kaşkol 9,95 TL
Kadın kısa bot 39,90 TL
Çocuk mont 29,90 TL
Kadın atkı bere seti 17,90 TL

Kız erkek çocuk bot 29,90 TL

Bayan polar pijama takımı 27,90 TL
Tek kişilik sıvı geçirmez alez 7,50 TL
Beşli spor çorap kadın erkek 12,90 TL
7 parça tencere seti 199 TL
Portakal Nar sıkmaya uygun narenciye presi 89,90 TL
Orta boy çaydanlık 75 TL
Paşabahçe 3lü Diamond bardak 13,50 TL
Paşabahçe 2’li olive yağlık sirkelik 7,95 TL
Plastik elma çerezlik 0,75 TL
4 lü plastik Mini saklama kabı 2,95 TL
Tek fiyat bambu ürünleri her bir ürün 14,50 TL
Kelebek kurutmalık 54,90 TL
12’li iz bırakmaz silikon mandal 3,50 TL
Ütü masası 75 TL
Işıldak 39,90 TL
Ayakkabı rampası 2,50 TL
Çamaşır sepeti 9,95 TL
Kirli sepeti 21,90 TL
Keçeli lastikli ütü masası kılıfı 6,95 TL
Metal İş Makineleri Çek bırak 28,50 TL
Maket arabalar 28,50 TL
Uyku arkadaşım 44,90 TL
Eğitici sevimli elma 39,90 TL

9 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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