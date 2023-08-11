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        Haberler Gündem BİM aktüel 11 Ağustos 2023 kataloğu RAFLARDA: Bu hafta Cuma fırsatları ile BİM katalog indirimli ürünlerinde neler var?

        BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu çıktı! Bu hafta 11 Ağustos 2023 BİM indirimli ürünleri

        BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu çıktı. Bu hafta BİM 11 Ağustos 2023 aktüel indirimli ürünler kataloğu Cuma fırsatlarında pekçok farklı ürün sınırlı sayıda raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta; vantilatör 399 TL, elektrikli düdüklü tencere 1.299 TL, tezgahaltı buzdolabı 3.199 TL, katlanır yatak 799 TL'den raflardaki yerini alacak. İşte, 11 Ağustos 2023 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 01:33
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        BİM 11 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta satışa sunulacak ürünler açıklandı. BİM aktüel kataloğunda birçok avantajlı ürün raflardaki yerini alacak. İşte, 11 Ağustos 2023 Cuma BİM indirimli ürünler kataloğu...

        BİM 11 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

        Dijitsu 65 İNÇ UHD ANDROID LED TV 10.999 TL

        Range Buharlı Ütü 2400W 499 TL

        Dijitsu Vantilatör 399 TL

        Blaupunkt Akıllı Tartı 399 TL

        Blaupunkt Işıklı Bluetooth Hoparlör 399 TL

        Katlanabilir Kamp Sandalyesi 167,50 TL

        2

        Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 3.799 TL

        Dijitsu Tezgahaltı Buzdolabı DB100 3.199 TL

        Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.299 TL

        Bonera Ezme Karnıyarık Tenceresi 349 TL

        Bonera Ezme Tava 199 TL

        Bonera Ezme Derin Tencere 329 TL

        Saban Poşet Sepeti 27,50 TL

        3

        Bambu Standlı Porselen Fincan Seti 429 TL

        Dunlop Matara 1,1 L. 79 TL

        Bulaşıklık 46,50 TL

        Alpina Kelepçeli Kek Kalıbı 167,50 TL

        4

        Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 289 TL

        Molinella Blackout Fon Perde 125 TL

        Katlanır Yatak 799 TL

        HotWheels Taşıyıcı Şehir Seti 149 TL

        Smartland İnşaat Seti Kinetik Kum 149 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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