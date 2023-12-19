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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BİM aktüel 19 Aralık Salı 2023 kataloğunda yılbaşı süsü ürünleri! Bu hafta Salı BİM katalog indirimli ürünleri fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu satışta! 19 Aralık 2023 BİM katalog indirimli ürünleri

        BİM 19 Aralık 2023 aktüel kataloğu satışa çıktı. Bu hafta BİM'de farklı kategorilerde onlarca sınırlı sayıdaki indirimli ürün salı ve cuma günleri raflardaki yerini alacak. Bu hafta BİM kataloğunda; kozalak mum 39,50 TL, kozalak&kokina led ışık zinciri 219 TL, ışıklı dekor 239 TL'den alıcısıyla buluşacak. İşte 19 Aralık 2023 Salı BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 09:16 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:16
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        BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 19 Aralık 2023 salı BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

        BİM AKTÜEL 19 ARALIK 2023 KATALOĞU

        Ülker Çokokrem 650 g 62.50 TL

        Altınkılıç Çilekli Kefir 1 L 42,50 TL

        Ülker Finger Bisküvi 750 g 47,50 TL

        Uno Pasta Keki Kakaolu & Sade 320 g 44,50 TL

        Ülker Çokoprens Dark Kakaolu Sandviç Bisküvi 24,50 TL

        Haribo Yumuşak Şeker Solucan 19,50 TL

        Daphne Pul Çikolata 21,50 TL

        2

        Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 245 TL

        Angie - R95 Parfüm 99 TL

        Familia Plus Tuvalet Kağıdı 12'li 56 TL

        Familia Plus Kağıt Havlu 8'li 54 TL

        Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 85,75 TL

        Sleepy Yüzey Temizleme Mendili 77,50 TL

        Golden Rose Lip Gloss 69 TL

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        Kozalak Mum 39,50 TL

        Kozalak&Kokina Led Işık Zinciri 219 TL

        Dekoratif Lamba 269 TL

        Işıklı Dekor 239 TL

        100’lü Led Işık Zinciri 109 TL

        Dekoratif Ev 149 TL

        Philips AA Alkalin Pil 24'lü 199 TL

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        BİM AKTÜEL 21 ARALIK 2023 KATALOĞU

        Philips Air Fryer HD9650 5.499 TL

        Philips Süpürge FC9330 3.999 TL

        Philips Azur Buharlı Ütü GC4537/70 1.799 TL

        Braun Multiquick Blender Set MQ7025X 2.049 TL

        Braun Filtre Kahve Makinesi Cafehouse Pure Aroma KF560/1 1.799 TL

        Nautica Akıllı Tartı 349 TL

        Polosmart Metalik Membran Klavye PGM28 269 TL

        House Pratik Işıklı Kumbara 249 TL

        5

        Berlin Düdüklü Tencere Seti 599 TL

        Benante Desenli Pizza Tabağı 75 TL

        Benante Çerezlik Seti 139 TL

        Benante Desenli Kapaklı Saklama Kabı 139 TL

        Benante Desenli Baharat Seti 139 TL

        Cook Love Muffin Kek Kalıbı 109 TL

        6

        Çift Kişilik Fitilli Yorgan 899 TL

        Çift Kişilik Nevresim Seti 419 TL

        Tek Kişilik Nevresim Seti 329 TL

        2’li Fitilli Yastık Kılıfı 199 TL

        Oduncu Gömlek Erkek 219 TL

        Baskılı Soft Tv Battaniyesi 229 TL

        Kapitone Büyük Cüzdan 82,50 TL

        7

        Piccolo Mondi Manyetik Eğitici Bloklar 479 TL

        Maket Blok Oyuncak Dinozor 399 TL

        Şakacı Korsan Oyunu 399 TL

        Animasyon Balon Seti 22,50 TL

        Leiia Oyuncak Bebek 129 TL

        Articolo Müzikli Işıklı Kar Küresi 169 TL

        8

        Yükselen Zeka Çarpma Öğreten Oyuncak 179 TL

        Mgs Oyuncak Uçak Gemisi 299 TL

        Hot Wheels 3’lü Arabalar 149 TL

        Barbie Doktor Seti 249 TL

        Pufu Peluş Tırtıl 209 TL

        Piccolo Mondi Robota Dönen Uşak 179

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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