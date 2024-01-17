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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel 19 Ocak 2024 kataloğu: Bebek ürünleri kampanyası! Bu hafta Cuma BİM katalog indirimli ürünler fiyat listesi - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu cuma günü raflarda! 19 Ocak 2024 BİM indirimli ürünleri

        BİM 19 Ocak 2024 aktüel kataloğu paylaşıldı. Farklı kategorilerden pek çok sınırlı sayıdaki ürün cuma günü satışa çıkacak. 19 Ocak 2024 BİM kataloğunda; oyuncak çeşitleri ve bebek ürünleri dikkat çekti. Ayrıca bu hafta BİM'de raflı çalışma masası 999 TL, 55 İnç UHD android TV 10.499 TL, akıllı bileklik 999 TL, 30 parça çatal kaşık bıçak takımı 1.199 TL'den raflardaki yerini alacak. İşte, 19 Ocak 2024 Cuma BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 17:14 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:14
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        1

        Yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 19 Ocak 2024 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

        BİM AKTÜEL 15 ARALIK 202

        BİM AKTÜEL 19 OCAK 2024 KATALOĞU

        Fisher Price Neşeli Piyano 429 TL

        Clementoni Işıklı Pelüş Baykuş 399 TL

        Fisher Price Eğitici Oyun Kumandası 299 TL

        Clementoni Işıklı ve Sesli Bebek Radyosu 299 TL

        İlk Adım Arabam 249 TL

        Bebek Aktivite Halısı 249 TL

        MGS Oyuncak Basmalı Tren 159 TL

        Diytoy Eğitici Denge Kule Oyunu 129 TL

        Gokidy Duyusal Oyuncak Tırtıl 55 TL

        2

        Cotton Collection Flanel Bebek Nevresim Seti 189 TL

        Sesli Home Pamuklu Bebek Battaniyesi 109 TL

        Cotton Collection Flanel Lastikli Bebek Çarşafı 99 TL

        Bebek Yorganı 145 TL

        Silikon Bebek Yastığı 55 TL

        Bebek Alt Açma Organizeri 89 TL

        Yumak Çeşitleri 55 TL

        Wee Baby Cam Biberon Seti 119 TL

        Bebsi Pipetli Bardak 99 TL

        3

        HP Notebook RYZEN5 7N4W2AA 10.999 TL

        HP 516 AIO HP Tanklı Yazıcı 4.799 TL

        Honor Choice Tws Kulaklık X5 Pro 999 TL

        Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL

        Joyplus Işıklı Mini Bluetooth Speaker 125 TL

        Ofis Bazaar Raflı Çalışma Masası 999 TL

        House Pratik Newton Denge Topları AC88 105 TL

        4

        Abs Valiz Büyük Boy 679 TL

        Abs Valiz Orta Boy 579 TL

        Hobby Life Katlanabilir Çocuk Küveti 319 TL

        Katlanabilir Çamaşır Selesi 175 TL

        Katlanabilir Su Kovası 105 TL

        Polar Gömlek 219 TL

        Hayvan Figürlü Panduf 119 TL

        Bebek Peluş Figürlü Eldiven 79 TL

        Oyuncak Kutusu 75 TL

        5

        Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.199 TL

        Tefal Düdüklü Tencere 6 L 3.799 TL

        Emsan Granit Tencere Seti 1.499 TL

        Emsan Derin Saklama Kabı 269 TL

        Kütahya Porselen Rölyefli Porselen Yemek Takımı 799 TL

        Chef's Derin Tencere 289 TL

        6

        Nordmende 55 İnç UHD Android TV 10.499 TL

        Nordmende 50 İnç UHD Android TV 9.299 TL

        Nordmende 43 İnç FHD Smart TV 6.699 TL

        Senna 32 İnç HD Android TV 4.299 TL

        Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL

        Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.799 TL

        Braun Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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