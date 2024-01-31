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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel 2 Şubat 2024 kataloğu: Mutfak araç gereçleri kampanyası! Bu hafta BİM katalog indirimli ürünler listesi - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! 2 Şubat 2024 BİM indirimli ürünleri

        BİM 2 Şubat 2024 aktüel kataloğu paylaşıldı. Farklı kategorilerden birçok sınırlı sayıdaki ürün cuma günü raflardaki yerini alacak. 2 Şubat 2024 BİM kataloğunda; oyuncak çeşitleri ve mutfak araç gereçleri öne çıkıyor. Ayrıca bu hafta BİM'de turbo cam ankastre set 6.999 TL, smart nanocell TV 20.999 TL, büyük boy çaydanlık 499 TL'den satışa çıkacak. . İşte, 2 Şubat 2024 Cuma BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 17:51 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:51
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        1

        Yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta yine cuma günü pek çok farklı ürün indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 2 Şubat 2024 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

        BİM AKTÜEL 2 ŞUBAT 2024 KATALOĞU

        LG 55 Inç Smart Nanocell TV - 20.999 TL

        TCL 43 Inç Smart Google TV - 8.999 TL

        Dijitsu 65 Inç UHD Webos TV - 14.799 TL

        Blaupunkt Robomaster Akıllı Robot Süpürge - 6.999 TL

        Range Çay Makinesi - 899 TL

        Heifer Mega Robot Blender Set - 899 TL

        2

        Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set - 6.999 TL

        Kumtel Mini Fırın - 1.099 TL

        Kumtel Fastfryer - 1.599 TL

        Kumtel Vakum Makinesi - 899 TL

        Kumtel Elektrikli Tekli Ocak - 499 TL

        Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı - 629 TL

        3

        Clementoni Robotik Jumpingbot - 229 TL

        Gokidy Hafıza Oyunu Bul Çevir - 79 TL

        Meyveli Gitar - 69 TL

        Oyuncak Arabalı Tır - 259 TL

        Karanlıkta Parlayan Yıldızlar - 44,50 TL

        Küvette Bebek - 89 TL

        Dıytoy - Manyetik Kutu Oyunları - 49,50 TL

        Barbie Mini Çantlaı Kırtasiye Seti - 149 TL

        4

        Kaşmir Halı - 799 TL

        Kadın Terlik - 44,50 TL

        Desenli Akrilik Battaniye Tek Kişilik - 249 TL

        Çilek Desenli Pijama Takımı - 229 TL

        Çilek Desenli Mutfak Önlüğü - 55 TL

        Paspas - 44,50 TL

        Düz Dikişsiz Bone - 29,50 TL

        Çamaşır Yıkama Filesi - 19,50 TL

        5

        Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri - 95 TL

        Çırpıcı Set - 34,50 TL

        Benante Kavanoz - 259 TL

        Rakle Ölçü Bardağı - 21,50 TL

        Büyük Boy Çaydanlık - 499 TL

        Kapaklı Mikser Kabı - 39,50 TL

        6

        Paşabahçe Estrella Kase 6'lı - 109 TL

        Paşabahçe Borcam Sufle Kabı - 23,50 TL

        Keramika Çift Renkli Dekorlu Kupa - 32,50 TL

        Naturalove Akasya Kurabiyelik - 249 TL

        Lav Diamond Kahve Yanı Su Bardağı - 45 TL

        Ayaklı Su/Meşrubat Sebili - 179 T

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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