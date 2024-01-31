BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! 2 Şubat 2024 BİM indirimli ürünleri
BİM 2 Şubat 2024 aktüel kataloğu paylaşıldı. Farklı kategorilerden birçok sınırlı sayıdaki ürün cuma günü raflardaki yerini alacak. 2 Şubat 2024 BİM kataloğunda; oyuncak çeşitleri ve mutfak araç gereçleri öne çıkıyor. Ayrıca bu hafta BİM'de turbo cam ankastre set 6.999 TL, smart nanocell TV 20.999 TL, büyük boy çaydanlık 499 TL'den satışa çıkacak. . İşte, 2 Şubat 2024 Cuma BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...
Yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta yine cuma günü pek çok farklı ürün indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 2 Şubat 2024 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 2 ŞUBAT 2024 KATALOĞU
LG 55 Inç Smart Nanocell TV - 20.999 TL
TCL 43 Inç Smart Google TV - 8.999 TL
Dijitsu 65 Inç UHD Webos TV - 14.799 TL
Blaupunkt Robomaster Akıllı Robot Süpürge - 6.999 TL
Range Çay Makinesi - 899 TL
Heifer Mega Robot Blender Set - 899 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set - 6.999 TL
Kumtel Mini Fırın - 1.099 TL
Kumtel Fastfryer - 1.599 TL
Kumtel Vakum Makinesi - 899 TL
Kumtel Elektrikli Tekli Ocak - 499 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı - 629 TL
Clementoni Robotik Jumpingbot - 229 TL
Gokidy Hafıza Oyunu Bul Çevir - 79 TL
Meyveli Gitar - 69 TL
Oyuncak Arabalı Tır - 259 TL
Karanlıkta Parlayan Yıldızlar - 44,50 TL
Küvette Bebek - 89 TL
Dıytoy - Manyetik Kutu Oyunları - 49,50 TL
Barbie Mini Çantlaı Kırtasiye Seti - 149 TL
Kaşmir Halı - 799 TL
Kadın Terlik - 44,50 TL
Desenli Akrilik Battaniye Tek Kişilik - 249 TL
Çilek Desenli Pijama Takımı - 229 TL
Çilek Desenli Mutfak Önlüğü - 55 TL
Paspas - 44,50 TL
Düz Dikişsiz Bone - 29,50 TL
Çamaşır Yıkama Filesi - 19,50 TL
Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri - 95 TL
Çırpıcı Set - 34,50 TL
Benante Kavanoz - 259 TL
Rakle Ölçü Bardağı - 21,50 TL
Büyük Boy Çaydanlık - 499 TL
Kapaklı Mikser Kabı - 39,50 TL
Paşabahçe Estrella Kase 6'lı - 109 TL
Paşabahçe Borcam Sufle Kabı - 23,50 TL
Keramika Çift Renkli Dekorlu Kupa - 32,50 TL
Naturalove Akasya Kurabiyelik - 249 TL
Lav Diamond Kahve Yanı Su Bardağı - 45 TL
Ayaklı Su/Meşrubat Sebili - 179 T