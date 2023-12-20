BİM 22 Aralık kataloğu yayınlandı! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta aralık ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile aralık ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
BİM aktüel ürünler 22 Aralık kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 22 Aralık 2023 kataloğu ve fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 22 ARALIK 2023 KATALOĞU
Philips Air Fryer HD9650 5.499 TL
Philips Süpürge FC9330 3.999 TL
Philips Azur Buharlı Ütü GC4537/70 1.799 TL
Braun Multiquick Blender Set MQ7025X 2.049 TL
Braun Filtre Kahve Makinesi Cafehouse Pure Aroma KF560/1 1.799 TL
Nautica Akıllı Tartı 349 TL
Polosmart Metalik Membran Klavye PGM28 269 TL
House Pratik Işıklı Kumbara 249 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti 599 TL
Benante Desenli Pizza Tabağı 75 TL
Benante Çerezlik Seti 139 TL
Benante Desenli Kapaklı Saklama Kabı 139 TL
Benante Desenli Baharat Seti 139 TL
Cook Love Muffin Kek Kalıbı 109 TL
Çift Kişilik Fitilli Yorgan 899 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 419 TL
Tek Kişilik Nevresim Seti 329 TL
2’li Fitilli Yastık Kılıfı 199 TL
Oduncu Gömlek Erkek 219 TL
Baskılı Soft Tv Battaniyesi 229 TL
Kapitone Büyük Cüzdan 82,50 TL
Piccolo Mondi Manyetik Eğitici Bloklar 479 TL
Maket Blok Oyuncak Dinozor 399 TL
Şakacı Korsan Oyunu 399 TL
Animasyon Balon Seti 22,50 TL
Leiia Oyuncak Bebek 129 TL
Articolo Müzikli Işıklı Kar Küresi 169 TL