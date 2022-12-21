BİM aktüel ürünlerinde cuma fırsatları yayınlandı. BİM'de bu hafta; giysi ve kozmetik çeşitlerinden, gıda ürünlerine, mutfak araç gereçlerinden, küçük ev aletlerine, birçok üründe fırsatlar bulunuyor. Elektrikli bisiklet ve leopar serisi dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki, BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte BİM aktüel ürünler listesi...