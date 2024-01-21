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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel 23 Ocak 2024 kataloğu: Bu hafta Salı BİM katalog indirimli ürünler fiyatları listesi - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu salı günü raflarda! 23 Ocak 2024 BİM indirimli ürünleri

        BİM 23 Ocak 2024 aktüel kataloğu internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Farklı kategorilerde birçok sınırlı sayıdaki ürün salı günü satışa çıkacak. 23 Ocak 2024 BİM kataloğunda; temel gıdadan temizlik ürünlerine, kişisel bakım malzemelerinden atıştırmalıklara kadar pek çok farklı ürün raflardaki yerini alacak. İşte, 23 Ocak 2024 Salı BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 14:47 Güncelleme: 21.01.2024 - 14:47
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        Yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 23 Ocak 2024 Salı BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

        BİM AKTÜEL 23 OCAK 2024 KATALOĞU

        Kristal Gazlı İçecek Kola - 22 TL

        Dost Salep - 29,75 TL

        Greenwood Ihlamur - 34,50 TL

        Cafe Crown Sıcak Çikolata - 79,50 TL

        Efsane Yerli Pilavlık Pirinç - 165 TL

        Meray Kabuklu Yer Fıstığı - 75 TL

        Züber Nohut Cipsi - 19,50 TL

        Rixy Mısır Çerezi - 15 TL

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        Molfix 86'lı Maxi Bebek Bezi 239 TL

        ABC Yumuşatıcı - 89,50 TL

        Maylo Kağıt Havlu - 92,50 TL

        Solo XL Yüzey Temizleme Havlusu - 42,50 TL

        Cif Lavabo Fayans Temizleyici Krem 75 TL

        Doa Lavabo Açıcı Jel - 35 TL

        Arko El ve Vücut Kremi - 45 TL

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        BİM AKTÜEL 26 OCAK 2024 KATALOĞU

        Naturalove Bambu Kirli Sepeti - 299 TL

        Mr. Green Deterjan Hazneli Mop - 369 TL

        Okyanus Banyo Seti - 299 TL

        Okyanus Yedeklş WC Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti - 349 TL

        Aqua Flex Banyo Paspası - 59,50 TL

        Tuvalet Fırçası Çeşitleri 26,50 TL

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        Baza Kutulu Hurç - 69 TL

        4 Bölmeli Dolap Düzenleyici - 59 TL

        Raf Organizer - 49-50 TL

        12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici - 29,50 TL

        Naturalove Jüt Bardak Altlığı - 10,50 TL

        Naturalove Amerikan Servis 49 TL

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        Dijitsu 75 Inç UHD Google TV - 23.999 TL

        Casper VIA X30 Cep Telefonu - 7.799 TL

        TCL 32 Inç FHD Android TV - 5.699 TL

        Kumtel Midi Fırın - 1.499 TL

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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