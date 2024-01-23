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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel 26 Ocak 2024 kataloğu Cuma kampanyaları: Bu hafta BİM katalog indirimli ürünler fiyatları - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu Cuma günü satışa çıkıyor! 26 Ocak 2024 BİM indirimli ürünleri

        BİM 26 Ocak 2024 aktüel kataloğu marketin internet sitesinde yayımlandı. Farklı kategorilerde pek çok sınırlı sayıdaki ürün cuma günü müşterilerin beğenisine sunulacak. 26 Ocak 2024 BİM kataloğunda; çeşit çeşit hurç ve oyuncak modelleri öne çıkıyor. Ayrıca bu hafta BİM'de cep telefonu 7.799 TL, deterjan hazneli mop 369 TL, dans eden kaktüs 279 TL'den raflardaki yerini alacak. İşte, 26 Ocak 2024 Cuma BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 17:40 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:40
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        1

        Yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu alışverişseverler ile paylaşıldı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 26 Ocak 2024 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

        BİM AKTÜEL 26 OCAK 2024 KATALOĞU

        Naturalove Bambu Kirli Sepeti - 299 TL

        Mr. Green Deterjan Hazneli Mop - 369 TL

        Okyanus Banyo Seti - 299 TL

        Okyanus Yedeklş WC Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti - 349 TL

        Aqua Flex Banyo Paspası - 59,50 TL

        Tuvalet Fırçası Çeşitleri 26,50 TL

        2

        Baza Kutulu Hurç - 69 TL

        4 Bölmeli Dolap Düzenleyici - 59 TL

        Raf Organizer - 49-50 TL

        12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici - 29,50 TL

        Naturalove Jüt Bardak Altlığı - 10,50 TL

        Naturalove Amerikan Servis 49 TL

        3

        Dijitsu 75 Inç UHD Google TV - 23.999 TL

        Casper VIA X30 Cep Telefonu - 7.799 TL

        TCL 32 Inç FHD Android TV - 5.699 TL

        Kumtel Midi Fırın - 1.499 TL

        Tezgah Altı Buzdolabı - 3.499 TL

        Nautica Termos - 599 TL

        Nostaljik Radyo - 349 TL

        Joy Plus Dans Eden Kaktüs ve BT Speaker - 279 TL

        4

        Yükselen Zeka Zeka Kutusu - 199 TL

        Yükselen Zeka 2-3 Yaş Etkinlik Kitabım - 99 TL

        Kumandalı Arazi Aracı - 359 TL

        Oyuncak Işıklı Sesli Traktör - 119 TL

        Woody Citywood - 189 TL

        MGS Oyuncak Askeri Uçak - 199 TL

        Oyuncak Dönen Otopark - 229 TL

        5

        Casilda Home Desenli Çift Kişilik Yorgan - 389 TL

        Casilda Home Desenli Tek Kişilik Yorgan - 329 TL

        Casilda Home Kapitoneli Yastık - 119 TL

        Tam Fermuarlı Polar Üst Erkek - 159 TL

        Tam Fermuarlı Polar Üst Çocuk - 129 TL

        Kapüşonlu Kadife Pijama Takımı Kadın - 269 TL

        Post Halı 60x90 cm - 199 TL

        Wellsoft Patik Kadın - 34,50 TL

        Wellsoft Patik Çocuk - 32,50 TL

        6

        Chef's Tava 28 cm - 189 TL

        Chef's Sahan 20 cm - 139 TL

        Quick Dicer Pratik İpli Doğrayıcı - 139 TL

        Naturalove Oval Hasır Tepsi 40x31 cm - 179 TL

        Naturalove Oval Hasır Ekmeklik/Organizer 30x22,5 cm - 139 TL

        Benante Büyük Salata Tabağı 23x16 cm - 69 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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