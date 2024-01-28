BİM 30 Ocak 2024 kataloğu çıktı! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi
BİM 30 Ocak 2024 aktüel kataloğu marketin internet sitesinde paylaşıldı. Farklı kategorilerde onlarca sınırlı sayıdaki ürün salı günü müşterileriyle buluşacak. 30 Ocak 2024 BİM kataloğunda; sütlü ve bitter çikolatalı atıştırmalıklar ile temel gıda ürünleri ön plana çıkıyor. İşte, 30 Ocak 2024 Salı BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...
BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Salı günü pek çok farklı ürün indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini alacka. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 30 Ocak 2024 Salı BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 30 OCAK 2024 KATALOĞU
İçim Yarım Yağlı Yoğurt - 125 TL
Bahçıvan Yarım Yağlı Süzme Peynir - 115 TL
Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir - 179 TL
Kerem Labne - 85 TL
Torku Ayran - 22,50 TL
Activia Laktozsuz Yoğurt - 36,50 TL
Onur Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri - 159 TL
Superfresh Patates - 150 TL
Superfresh Mantı - 79,50 TL
Tadelle - 34,50 TL
Eti Antep Fıstlıklı Çikolata - 29 TL
Patiswiss Portakallı Krema Dolgulu Çikolata - 49 TL
Eti Karam Çikolata - 15 TL
Biscolata Pia Çikolata Kaplamalı Dolgulu Kek - 23,50 TL
Eti Gong Pops Mısır Patlağı - 27 TL
BİM AKTÜEL 2 ŞUBAT 2024 KATALOĞU
LG 55 Inç Smart Nanocell TV - 20,999 TL
TCL 43 Inç Smart Google TV - 8.999 TL
Dijitsu 65 Inç UHD Webos TV - 14.799 TL
Blaupunkt Robomaster Akıllı Robot Süpürge - 6.999 TL
Range Çay Makinesi - 899 TL
Heifer Mega Robot Blender Set - 899 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set - 6.999 TL
Kumtel Mini Fırın - 1.099 TL
Kumtel Fastfryer - 1.599 TL
Kumtel Vakum Makinesi - 899 TL
Kumtel Elektrikli Tekli Ocak - 499 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı - 629 TL
Clementoni Robotik Jumpingbot - 229 TL
Gokidy Hafıza Oyunu Bul Çevir - 79 TL
Meyveli Gitar - 69 TL
Oyuncak Arabalı Tır - 259 TL
Karanlıkta Parlayan Yıldızlar - 44,50 TL
Küvette Bebek - 89 TL
Dıytoy - Manyetik Kutu Oyunları - 49,50 TL
Barbie Mini Çantlaı Kırtasiye Seti - 149 TL
Kaşmir Halı - 799 TL
Kadın Terlik - 44,50 TL
Desenli Akrilik Battaniye Tek Kişilik - 249 TL
Çilek Desenli Pijama Takımı - 229 TL
Çilek Desenli Mutfak Önlüğü - 55 TL
Paspas - 44,50 TL
Düz Dikişsiz Bone - 29,50 TL
Çamaşır Yıkama Filesi - 19,50 TL
Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri - 95 TL
Çırpıcı Set - 34,50 TL
Benante Kavanoz - 259 TL
Rakle Ölçü Bardağı - 21,50 TL
Büyük Boy Çaydanlık - 499 TL
Kapaklı Mikser Kabı - 39,50 TL
Paşabahçe Estrella Kase 6'lı - 109 TL
Paşabahçe Borcam Sufle Kabı - 23,50 TL
Keramika Çift Renkli Dekorlu Kupa - 32,50 TL
Naturalove Akasya Kurabiyelik - 249 TL
Lav Diamond Kahve Yanı Su Bardağı - 45 TL
Ayaklı Su/Meşrubat Sebili - 179 T