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BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Salı günü pek çok farklı ürün indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini alacka. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 30 Ocak 2024 Salı BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

BİM AKTÜEL 30 OCAK 2024 KATALOĞU

İçim Yarım Yağlı Yoğurt - 125 TL

Bahçıvan Yarım Yağlı Süzme Peynir - 115 TL

Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir - 179 TL

Kerem Labne - 85 TL

Torku Ayran - 22,50 TL

Activia Laktozsuz Yoğurt - 36,50 TL

Onur Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri - 159 TL

Superfresh Patates - 150 TL

Superfresh Mantı - 79,50 TL