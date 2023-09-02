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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel 5-8 Eylül 2023 kataloğu: Bu Salı BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu fırsatlarında neler kampanyalı olacak? - Alışveriş Haberleri

        BİM 5 - 8 Eylül kataloğu yayınlandı! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile eylül ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 15:09 Güncelleme: 02.09.2023 - 15:09
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        5 - 8 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 5 - 8 Eylül 2023 kataloğu ve fiyat listesi...

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        BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Ruum Store Metal Ayaklı Çalışma Masası 699 TL

        Çalışma Masası Bodrum 629 TL

        Ruum Store TV Sehpası 899 TL

        8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 999 TL

        4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 899 TL

        2 Kapaklı Ayakkabı Dolabı 725 TL

        Realme C25-Y Cep Telefonu 4.599 TL

        Fineblue Dijital Ekranlı T8 TWS Kulaklık 429 TL

        Kulaklık Kılıfı 69 TL

        Polosmart Büyük Boy Gaming Masa Mousepad Pmk 14 149 TL

        Polosmart Gaming Rgb Işıklı Mouse Pad Pmp01 179 TL

        Polosmart Gaming Mouse Pgmx23 129 TL

        Range Buharlı Ütü 735 TL

        3

        Şarjlı Çocuk Masa Lamba Çeşitleri 249 TL

        Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.399 TL

        Luxell XXL 7.5 L Fastfryer 2.799 TL

        Braun Blender Seti 1.299 TL

        Benante Çerezlik Seti 125 TL

        Chef's Krep Tava 26 cm 77,50 TL

        Chef's Sahan 20 cm 87,50 TL

        Glass in Love Cam Ayaklı Meyvelik 30 cm 189 TL

        Glass in Love Cam Kahve Fincan Takımı 169 TL

        4

        Glass in Love Cam Büyük Kase 1500 cc 109 TL

        Paşabahçe Live Beautiful Villa Patisserie Saklama Kabı 99 TL

        Alpina Kupa 180 ml 49 TL

        Paşabahçe Live Beautiful Madlen Tatlı Tabağı 2'li 89 TL

        Cook Love Manuel El Mikseri 1000 ml 129 TL

        Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 570 cc 25 TL

        Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 12,50 TL

        Mutfak ve Banyo Gereçleri 10 TL

        Mega Kutulu Hurç 72,50 TL

        Baza Kutulu Hurç 59 TL

        5

        Mega Hurç 45,50 TL

        Mini Hurç 32,50 TL

        Maxi Hurç 38,50 TL

        İp Kulplu, Baskılı Pencereli Mega Hurç 46,50 TL

        İp Kulplu, Baskılı Midi Hurç 36,50 TL

        İp Kulplu, Baskılı Pencereli Maxi Hurç 34,75 TL

        Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 59 TL

        12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 29,50 TL

        4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 55 TL

        6

        Akordiyon Midi Organizer 19,50 TL

        Akordiyon Mini Organizer 18,50 TL

        Akordiyon Maxi Organizer 22,50 TL

        Raf Organizer 46,50 TL

        7

        Çok Amaçlı Kirli / Oyuncak Sepeti 119 TL

        4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 46,50 TL

        Kız - Erkek Çocuk Altın Başak Yazma İpliği 20 gr 7,50 TL

        M. Botti Kids Basic Tişört 49,50 TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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