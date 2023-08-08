BİM 8-11 Ağustos 2023 aktüel indirimli ürünler kataloğu çıktı!
BİM aktüel 8-11 Ağustos 2023 kataloğu yayımlandı. BİM'de her hafta salı ve cuma günleri sınırlı sayıda satışa sunulan indirimli ürünlerden ilki yarın müşterisiyle buluşacak. Alışverişseverler BİM aktüel ürünler kataloğunda neler olduğunu merak ediyor. BİM'de bu hafta; bebek bezi 176,50 TL, 2 katlı kağıt havlu 78,50 TL, kadın kısa tayt 55 TL, allık 65 TL'den raflardaki yerini alacak. İşte, 8-11 Ağustos 2023 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta satışa sunulacak ürünler belli oldu. BİM aktüel kataloğunda kişisel bakım ürünlerinden temizlik malzemelerine, teknolojik aletlerden mutfak araç gereçlerine kadar birçok avantajlı ürün bulunuyor. İşte, 8-11 Ağustos 2023 BİM indirimli ürünler kataloğu...
BİM 8 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
Agu Baby Bebek Bezi 176,50 TL
Bingo Toz Deterjan 165 TL
Urban Care Şampuan 65 TL
Listerine Ağız Bakım Suyu 32,50 TL
Maylo Bütçem Kağıt Havlu 2 Katlı 12'li 78,50 TL
Maylo Bütçem Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 32'li 121,50 TL
Elite Life Sporcu Büstiyer Kadın 59 TL
Elite Life Sporcu Kısa Tayt Kadın 55 TL
Elite Life Boxer Erkek 39,50 TL
Bolero Lisanslı Soket Çorap Bebek 12,50 TL
Yürüyüş ve Koşu Bandanası 29,50 TL
Note Allık 65 TL
Note Kalem Kapatıcı 60 TL
BİM 11 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 65 İNÇ UHD ANDROID LED TV 10.999 TL
Range Buharlı Ütü 2400W 499 TL
Dijitsu Vantilatör 399 TL
Blaupunkt Akıllı Tartı 399 TL
Blaupunkt Işıklı Bluetooth Hoparlör 399 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 167,50 TL
Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 3.799 TL
Dijitsu Tezgahaltı Buzdolabı DB100 3.199 TL
Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.299 TL
Bonera Ezme Karnıyarık Tenceresi 349 TL
Bonera Ezme Tava 199 TL
Bonera Ezme Derin Tencere 329 TL
Saban Poşet Sepeti 27,50 TL
Bambu Standlı Porselen Fincan Seti 429 TL
Dunlop Matara 1,1 l 79 TL
Bulaşıklık 46,50 TL
Alpina Kelepçeli Kek Kalıbı 167,50 TL
Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 289 TL
Molinella Blackout Fon Perde 125 TL
Katlanır Yatak 799 TL
HotWheels Taşıyıcı Şehir Seti 149 TL
Smartland İnşaat Seti Kinetik Kum 149 TL