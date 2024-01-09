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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BİM Aktüel 9-12 Ocak katalog: BİM'e buzdolabı ve çamaşır makinesi geliyor! İşte BİM güncel aktüel ürünleri - Merak Edilenler Haberleri

        BİM'e buzdolabı ve çamaşır makinesi geliyor! İşte 9-12 Ocak 2024 BİM aktüel kataloğu

        BİM aktüel kataloğu yayınlandı. BİM 9-12 Ocak 2024 kataloğunda çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, su ısıtıcısı gibi büyük ve küçük ev aletleri yer alıyor. Bunun yanında mutfak gereçleri ve tekstil ürünlerine de yer verilen aktüel kataloğu bugünden itibaren geçerli. İşte, 9-12 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 09:43 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:43
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        1

        BİM aktüel 9-12 Ocak... BİM her hafta indirimli ürünlerin olduğu aktüel kataloğunu yayınlıyor. Bu Cuma yani 9 Ocak günü tüm şubelere gelecek indirimli ürünlerin bulunduğu güncel katalogta bu hafta buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gibi büyük ev eşyaları bulunuyor. İşte, 9-12 Ocak 2024 Salı, Çarşamba ve Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

        2

        BİM AKTÜEL 9 OCAK 2024 KATALOĞU

        Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 189 TL

        Onur Yarım Yağlı Tost Peyniri 219 TL

        Akpınar Klasik İnek Peyniri 99,50 TL

        İçim Ayran 19,90 TL

        Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 42,50 TL

        Banvit Piliç Izgara Kanat 79,90 TL

        3

        Sunar Mısır Yağı 169,75 TL

        Saban Pilavlık Bulgur 45 TL

        Meram Un 125 TL

        Pastavilla Makarna Çeşitleri 19,00 TL

        Safir İyotlu Sofra Tuzu 8,50 TL

        4

        Ariel Toz Deterjan 299 TL

        Porçöz Mutfak-Banyo Spreyi 36,75 TL

        Koroplast Streç Film 36,50 TL

        Peros Çamaşır Deterjanı 99,50 TL

        Solo Dev Rulo Kağıt Havlu 55 TL

        5

        BİM AKTÜEL 12 OCAK 2024 KATALOĞU

        Keysmart nofrost buzdolabı 12.999 TL

        Keysmart nofrost buzdolabı 11.499 TL

        Keysmart 8 KG Çamaşır Makinesi 7.999 TL

        Keysmart 8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 9.299 TL

        6

        BİM AKTÜEL 12 OCAK 2024 KATALOĞU

        TCL 43 Inç Android TV 8.999 TL

        Dijitsu 55 Inç UHD WEBOS TV 9.999 TL

        Dijitsu Çelik Kettle 299 TL

        Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 949 TL

        7

        Denni 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.199 TL

        Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL

        Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL

        Hot Wheels Tekli Arabalar 47,50 TL

        8

        NorthPasific Sahte Balık Klipsi 39,50 TL

        NorthPasific Zoka 34,50 TL

        NorthPasific Balık Kavrama Aparatı 59 TL

        Balıkçı Çizme 199 TL

        Kamuflaj Su İticili Eldiven 109 TL

        9

        Oduncu Gömlek Erkek 179,50 TL

        Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 155 TL

        Kot Görünümlü Termal Tayt 95 TL

        Termal Çorap 85 TL

        Baskılı Minder 45 TL

        10

        Pankek Tavası 229 TL

        Silikon Air Fryer Kabı 24,50 TL

        3 Çekmeceli Kutu 39,50 TL

        Sıcak Su Torbası 65 TL

        Dekoratif Çay Tabağı 24,50 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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