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BİM aktüel 9-13 Aralık indirim kataloğu! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde?

BİM her salı ve cuma olduğu gibi indirimli ürünler kataloğunu müşterilerin erişimine sundu. İndirimli ürünleri yakından takip edenler BİM'de bu hafta hangi ürünlerin indirime girdiğini mercek altına aldı. İşte 9-13 Aralık BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu...

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  • BİM aktüel 9-13 Aralık indirim kataloğu! BİM'de bu hafta neler, hangi ürünler indirimde?

    BİM'de bu hafta; mevve presi, çerezlik, meşrubat bardağı, su bardağı, bluetooth kablosuz kulaklık, kablosuz masa üstü şarj cihazı, telefon tablet standı, katlanabilir notebook standı, dijital saat,  A4 fotokopi kağıdı, ofis defteri, günlük ajanda, kırtasiye seti, duvar rafı, konsol, nostaljik radyo, tek ve çift kişilik yorgan takımı daha birçok ürün müşterilerle buluşuyor. İşte 9-13 Aralık BİM aktüel ürünleri...
  • BİM aktüel 9-13 Aralık indirim kataloğu! BİM'de bu hafta neler, hangi ürünler indirimde?

    BİM AKTÜEL 9 ARALIK CUMA KATALOĞU ÜRÜN LİSTESİ

    Duvar Rafı 199,00 TL

    Nostaljik Radyo 279,00 TL

    Retro Duvar Saati 89,00 TL

    Desenli Çift Kişilik Yorgan 239,00 TL

    Dekorlu Emaye Saklama Kabı 95,00 TL

    Dekorlu Emaye Kızartma Tenceresi 199,00 TL

    Gold Kaplama Cam Kapaklı Emaye Sahan 189,00 TL

    Kazayağı Desenli Oversize Ceket 299,00 TL

    Kazayağı Desneli Etek 249,00 TL 
  • BİM aktüel 9-13 Aralık indirim kataloğu! BİM'de bu hafta neler, hangi ürünler indirimde?

    Tws Kulaklık 179,00 TL

    Kablosuz Masa Üstü Şarj 89,00 TL

    Telefon Tablet Standı 22,50 TL

    Dijital Saat 149,00 TL

    Katlanabilir Notebook Standı 69,00 TL

    Rose Kırtasiye Seti 99,00 TL
  • BİM aktüel 9-13 Aralık indirim kataloğu! BİM'de bu hafta neler, hangi ürünler indirimde?

    Meyve Presi 399,00TL

    Sütlük 55,00 TL

    Bella Kavanoz 32,50 TL

    Yuvarlak Çerezlik 39,50 TL

    Narenciye Sıkacağı 24,50 TL

    Su Bardağı 34,50 TL

    23 Parça Yarış Seti 139,00 TL
  • BİM aktüel 9-13 Aralık indirim kataloğu! BİM'de bu hafta neler, hangi ürünler indirimde?
  • BİM aktüel 9-13 Aralık indirim kataloğu! BİM'de bu hafta neler, hangi ürünler indirimde?

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