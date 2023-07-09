BİM aktüel ürünler 11-14 Temmuz 2023 kataloğu yayınlandı!
BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta Salı ve Cuma günleri müşterisiyle buluşuyor. BİM 11-14 Temmuz 2023 indirimli ürünler kataloğu listesinde bulunan ürünler paylaşıldı. 11-14 Temmuz 2023 BİM'de bu hafta; katlanır elektrikli bisiklet, tenis çorabı, ıslak havlu, Kickscooter, lastikli viskon çarşaf, dondurma kaşığı ve onlarca ürün satışa sunuluyor. İşte, 11-14 Temmuz BİM kataloğu fiyat listesi...
BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler alıcısıyla buluşmaya hazırlanıyor. Bu hafta salı ve cuma günleri satışa sunulacak indirimli ürünler belli oldu. İşte, alışverişseverler için BİM 11-14 Temmuz 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünleri haberimizin devamında...
BİM 11 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g - 155 TL
Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g - 155 TL
İçim Labne 400 g - 39,50 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg - 95 TL
Tukaş Bezelye Konservesi 830 g - 24,50 TL
Şitoğlu Geleneksel Çilek Reçeli 1 kg - 39,75 TL
Tat Ketçap Mayonez Seti 44,50 TL
Mezzet Meze Çeşitleri 14,50 TL
Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paketler - 192,50 TL
Alo Toz Deterjan 8 kg - 169 TL
Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinası Tableti 75'li - 269 TL
Comfort Family Kaşkorse Atlet Kadın - 49,50 TL
Tenis Çorabı 5'li - 45,90 TL
Sleepy Islak Havlu - 16,50 TL
Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu - 39,50 TL
14 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Rks Katlanır Elektrikli Bisiklet RSIII Pro Motor: 250 W - 11.999 TL
Rks Katlanır Elektrikli Bisiklet XS35 Pro Motor: 350 W - 15.999 TL
Redbull Racing Kickscooter A6 Pro - 11.999 TL
Dijitsu 65 İnç Uhd Android Led Tv - 9.999 TL
Kumtel Siyah Cam Ankastre Set - 4.299 TL
Dijitsu DB100 Tezgahaltı Buzdolabı - 2.899 TL
Casper Cep Telefonu - 3.499 TL
Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge - 11.499 TL
Kumtel 5.5 L Dijital Yağsız Fritöz - 2.099 TL
Sunny Çay Makinesi - 429 TL
Polosmart Akıllı Saat - 179 TL
Molinella Tek Kişilik Baskılı Pike - 125 TL
Akınalbella Yüksek Taban Terlik Kadın - 77,50 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Viskon Çarşaf - 149 TL
Dijital Baskılı Plaj Çantası - 59,50 TL
Askılı Elbise Kadın - 59 TL
Kimono Kadın - 99 TL
Benante Çerezlik Seti - 119 TL
Glass in Love Borosilikat Kupa - 29,50 TL
Bonera Kapaksız Kızartma Tenceresi 22 cm - 129 TL
Standlı Servis Seti - 99 TL
Benante Dondurma Kaşığı 22cmx6cm - 45 TL
Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet - 39,50 TL