BİM aktüel ürünler 15 Kasım 2024 Cuma: Bugün BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi
BİM aktüel kataloğunda bu hafta pek çok ürün bulunuyor. Bim aktüel 15 Kasım 2024 kataloğu içerisinde; oduncu gömlek çeşitleri, çamaşır makinesi üzeri raf/organizer, deterjan hazneli mop, hazneli temizlik fırçası, kalorifer peteği fırçası 12 parça kahvaltı seti , elektrikli bisiklet yer alıyor. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler BİM indirimli ürünler kataloğuna ulaşmaya çalışıyor. İşte 15 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler
BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM aktüel ürünler listesinde bu cuma kasım ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte BİM aktüel ürünler 15 Kasım 2024 Cuma
15 KASIM 2024 BİM KATALOĞU 2024
Şarjlı Baharat Öğütücü 579 TL
Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.275 TL
Tanklı Yazıcı 5.999 TL
Smart Drone 1.999 TL
Mini Blender Set 1.250 TL
Pizza Fırını 2.999 TL
Akım Korumalı Priz 299 TL
Airfryer cam yağ spreyi:75 TL
12 Parça Kahvaltı Seti 549 TL
Dekorlu Meşrubat Bardağı 39,50 TL
4'lü Meşrubat Bardağı 189 TL
6'lı Kulplu Çay Bardağı 119 TL
Patates Dilimleyici 19 TL
Kestane Çizici 39,5 TL
Fındık Ceviz Kıracağı 39,5 TL