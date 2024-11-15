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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler 15 Kasım 2024 Cuma: Elektrikli bisiklet indirimde! Bugün BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi

        BİM aktüel ürünler 15 Kasım 2024 Cuma: Bugün BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi

        BİM aktüel kataloğunda bu hafta pek çok ürün bulunuyor. Bim aktüel 15 Kasım 2024 kataloğu içerisinde; oduncu gömlek çeşitleri, çamaşır makinesi üzeri raf/organizer, deterjan hazneli mop, hazneli temizlik fırçası, kalorifer peteği fırçası 12 parça kahvaltı seti , elektrikli bisiklet yer alıyor. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler BİM indirimli ürünler kataloğuna ulaşmaya çalışıyor. İşte 15 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 09:10 Güncelleme: 15.11.2024 - 09:12
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        BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM aktüel ürünler listesinde bu cuma kasım ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte BİM aktüel ürünler 15 Kasım 2024 Cuma

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        15 KASIM 2024 BİM KATALOĞU 2024

        Şarjlı Baharat Öğütücü 579 TL

        Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.275 TL

        Tanklı Yazıcı 5.999 TL

        Smart Drone 1.999 TL

        Mini Blender Set 1.250 TL

        Pizza Fırını 2.999 TL

        Akım Korumalı Priz 299 TL

        Airfryer cam yağ spreyi:75 TL

        12 Parça Kahvaltı Seti 549 TL

        3

        Dekorlu Meşrubat Bardağı 39,50 TL

        4'lü Meşrubat Bardağı 189 TL

        6'lı Kulplu Çay Bardağı 119 TL

        Patates Dilimleyici 19 TL

        Kestane Çizici 39,5 TL

        Fındık Ceviz Kıracağı 39,5 TL

        4

        Cam Su Şişesi 129 TL

        7 Parça Fanuslu Kahvaltılık 399 TL

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