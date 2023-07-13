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        BİM aktüel 14 Temmuz kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel kataloğunda temmuz ayı fırsatları dikkat çekti. Salı ve Cuma günleri yayınlanan yeni katalog ile haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. BİM'de bu hafta; giysi çeşitleri, kozmetik malzemeler, ev eşyaları, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde çeşitli indirimler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte, BİM aktüel 14 Temmuz indirimli ürünler listesi...

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 16:39
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        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. BİM aktüel 14 Temmuz kataloğunu haberimizde paylaştık. İşte BİM aktüel fiyat listesi...

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        BİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ 14 TEMMUZ 

        Kataloğun ilk sayfasında katlanır elektrikli bisiklet, kickscooter, 58 inç android Led TV ve 65 inç android UHD Led tv gibi ürünler bulunuyor.

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        Aktüel kataloğun ikinci sayfasında ise davlumbaz, ocak, fırın, siyah cam ankastre set, cep telefonu, yağsız fritöz, çelik termos, akıllı saat ve kapı altı alarmı gibi ürünler yer alıyor.

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        Aktüel kataloğun üçüncü sayfasında masa örtüsü, tek kişilik baskılı pike, çift kişilik baskılı pike, tokalı terlik, plaj çantası, bulaşık altlığı ve oyuncak çeşitleri gibi ürünler  bulunuyor.

        Aktüel kataloğun dördüncü sayfasında çerezlik seti, kapaklı sürahi, standlı servis seti, dondurma kaşığı, et bıçağı ve meyve bıçağı gibi ürünler mevcut.

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