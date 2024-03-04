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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu: 5- 9 Mart BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yok yok! BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var? - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu: 5- 9 Mart BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yok yok

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. İndirimli ürünler listesinde Ramazana özel birbirinden farklı ürün yer alıyor. Bu hafta BİM aktüel ürünler arasında temel ihtiyaç ürünleri de dikkat çekiyor. Teknolojiden beyaz eşyaya ve mutfak gereçlerine kadar birçok çeşit ürünün indirimli fiyatlarla satışa sunulduğu marketle ilgili olarak "BİM aktüel ürünlerde neler var, hangi ürünler indirimli?" sorularına  yanıt aramaya başladı. İşte, 5- 9 Mart 2024 BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 10:24 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:24
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        BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta dopdolu. 5 Mart Salı BİM'de bu hafta; ayçiçek yağı, dana kangal sucuk, pastırma, pirinç gibi onlarca ürün satışa sunuluyor. 9 Mart Cuma BİM indirimlerinde ise İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var merak ediyor. İşte BİM 5-9 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu indirimleri

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        BİM 5- 9 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 249 TL

        Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 185 TL

        Süzme Yoğurt 400 gr 37,50 TL

        3

        Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 132,50 TL

        Az Yağlı Ayran 170 ml 4,50 TL

        %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 21,50 TL

        Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 36,50 TL

        Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası 89 TL

        Temizlik Bezi Seti 5'li 99 TL

        Lastik Toka Lolipop 35 TL

        Makyaj Çantası 139 TL

        Makyaj Çantası 119 TL

        4

        Boncuk Bileklik 39 TL

        Boncuk Kolye 49 TL

        İpli Çiçek Choker Boyun Aksesuarı 69 TL

        5
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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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