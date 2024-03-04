BİM aktüel ürünler kataloğu: 5- 9 Mart BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yok yok
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. İndirimli ürünler listesinde Ramazana özel birbirinden farklı ürün yer alıyor. Bu hafta BİM aktüel ürünler arasında temel ihtiyaç ürünleri de dikkat çekiyor. Teknolojiden beyaz eşyaya ve mutfak gereçlerine kadar birçok çeşit ürünün indirimli fiyatlarla satışa sunulduğu marketle ilgili olarak "BİM aktüel ürünlerde neler var, hangi ürünler indirimli?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 5- 9 Mart 2024 BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta dopdolu. 5 Mart Salı BİM'de bu hafta; ayçiçek yağı, dana kangal sucuk, pastırma, pirinç gibi onlarca ürün satışa sunuluyor. 9 Mart Cuma BİM indirimlerinde ise İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var merak ediyor. İşte BİM 5-9 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu indirimleri
BİM 5- 9 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 249 TL
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 185 TL
Süzme Yoğurt 400 gr 37,50 TL
Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 132,50 TL
Az Yağlı Ayran 170 ml 4,50 TL
%0,5 Yağlı Süt 1 Litre 21,50 TL
Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 36,50 TL
Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası 89 TL
Temizlik Bezi Seti 5'li 99 TL
Lastik Toka Lolipop 35 TL
Makyaj Çantası 139 TL
Makyaj Çantası 119 TL
Boncuk Bileklik 39 TL
Boncuk Kolye 49 TL
İpli Çiçek Choker Boyun Aksesuarı 69 TL