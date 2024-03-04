BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta dopdolu. 5 Mart Salı BİM'de bu hafta; ayçiçek yağı, dana kangal sucuk, pastırma, pirinç gibi onlarca ürün satışa sunuluyor. 9 Mart Cuma BİM indirimlerinde ise İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var merak ediyor. İşte BİM 5-9 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu indirimleri