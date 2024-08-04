BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM aktüel ürünler listesinde termos, saç kurutma makinesi, cam ankastre set gibi pek çok farklı ürün raflarda yerini alacak. BİM'de bu hafta cuma günü alıcısıyla buluşacak fırsatları haberimizde derledik. İşte, 4 Ağustos BİM aktüel kataloğu ile Ağustos ayı indirimli ürünlerin fiyatları...