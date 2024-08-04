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        Haberler Bilgi Yaşam BİM aktüel ürünler kataloğu: Katlanır elektrikli bisiklet geliyor! 9 Ağustos BİM aktüel ürünlerde neler var? İndirimli tam liste

        BİM aktüel ürünler kataloğu: 9 Ağustos BİM aktüel ürünlerde neler var? İndirimli tam liste

        BİM Salı ve Cuma gününe ait indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Cuma günü indirime giren ürünler arasında katlanır elektrikli bisiklet yer aldı. Bim 9 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu ile teknoloji, elektrikli ev aletleri indirimleriyle doluyor. İşte yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 10:29 Güncelleme: 04.08.2024 - 10:29
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        BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM aktüel ürünler listesinde termos, saç kurutma makinesi, cam ankastre set gibi pek çok farklı ürün raflarda yerini alacak. BİM'de bu hafta cuma günü alıcısıyla buluşacak fırsatları haberimizde derledik. İşte, 4 Ağustos BİM aktüel kataloğu ile Ağustos ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

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        BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 AĞUSTOS 2024

        RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.975 TL

        Dijitsu 65' UHD Google Tv 17.300 TL

        Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.975 TL

        Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.775 TL

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        Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.200 TL

        Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.000 TL

        Nautica TWS Kulaklık 349 TL

        Nautica Bluetooth Speaker 529 TL

        Polosmart Kablosuz Soundbar Speaker 499 TL

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