BİM 20 Aralık aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; dikey süpürge, kahve makinesi, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 20 Aralık 2024 aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...