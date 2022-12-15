BİM'de bu hafta birçok ürün alışverişsevelerle buluşuyor. İşte BİM aktüel haftanın indirimli ürünler listesi; akıllı telefonlar, smart yazıcılar, 4 bölmeli derin dondurucu, çift kişilik yorgan takımı, yünlü kazak, kışlık gömlek, ankastre set, fincan seti, borcam seti, çay seti, salata/ servis tabağı, tava, desenli pizza tabağı ve daha birçok ürün raflardaki yerini alacak. İşte 16 Aralık 2022 BİM aktüel kataloğu...