Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem BİM çalışma saatleri 2022: BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
ABONE OL

BİM çalışma saatleri: BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Beyaz eşyadan kozmetiğe, gıdadan temizlik ürünlerine kadar pek çok ürünü alışveriş severlerin beğenisine sunan BİM raflarda geniş ürün yelpazesi ile Türkiye’nin önde gelen zincir marketleri arasında yer alıyor. BİM market çalışma saatleri müşteriler tarafından araştırılıyor. Peki, BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM'in çalışma saatleri...

BİM çalışma saatleri 2022: BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

En çok tercih edilen ve aktüel ürünleriyle gündeme gelen zincir marketlerden BİM, koronavirüs nedeniyle bir dönem çalışma saatleri değişmişti. Market ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından BİM'in çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM haftasonu açık mı? İşte detaylar...

BİM KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. BİM Mağazalarında öğle tatili yoktur sadece Cuma günleri cuma namazı saati kapalıdır.

BİM HAFTA SONU KAÇTA AÇIK MI, KAPALI MI?

BİM, hafta sonu açıktır. Haftasonları 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kağıt fabrikasında feci yangın!
GÜNDEM Kağıt fabrikasında feci yangın!
Son dakika haberi: İETT otobüsünde cinsel ilişkiye giren şoför hakkında hapis istemi!
GÜNDEM İETT otobüsünde cinsel ilişkiye hapis istemi
SON DAKİKA | Rektör Özkan açıkladı... Bursa'daki çöp evde hapsedilen Cem Muhammet'in sağlık durumu nasıl? - Haberler
GÜNDEM Rektör Özkan açıkladı! Türkiye'nin konuştuğu çocukta ...
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Musul'daki alçakça saldırı hakkında peş peşe açıklama
GÜNDEM Musul'daki alçakça saldırı hakkında peş peşe açıklama ...
Üniversite harç ücreti nedir, ne zaman ödenir? Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022?
GÜNDEM Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022?
Dehşet! Hastane içinde silahlar patladı
GÜNDEM Dehşet! Hastane içinde silahlar patladı
Düğün konvoyunda drift yapan magandaya ceza
GÜNDEM Düğün konvoyunda drift yapan magandaya ceza
Son dakika: Diyarbakır’da tarihi mekanlar sıcak hava nedeniyle gündüz boş, akşam dolu
GÜNDEM Diyarbakır'da gece-gündüz farkı
Orman işçisi kestiği ağacın altında kaldı
GÜNDEM Orman işçisi kestiği ağacın altında kaldı
Son dakika: Hırsızı yakalayıp camdan sarkıttı! - Güncel haberler
GÜNDEM O anlar kamerada! Hırsızı 2. kattan sarkıttı! Bahtsız ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.