Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem BİM'de Alfa Romeo elektrikli bisiklet kampanyası: BİM aktüel 12-15 Eylül 2023 kataloğu indirimleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! 12-15 Eylül 2023 BİM indirimli ürünleri

        BİM aktüel kataloğu ürünleri belli oldu. BİM indirimli ürünleri her hafta salı ve cuma günleri müşterisiyle buluşuyor. Bu haftaki BİM 12-15 Eylül 2023 kataloğunda mutfak araç gereçlerinden beyaz eşyaya, gıdadan kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok ürün sınırlı sayıda satışa sunulacak. BİM'de elektrikli bisiklette öne çıkan ürünler arasında yer aldı. İşte, 12-15 Eylül 2023 BİM aktüel indirimli ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 09:23 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM'de bu hafta birbirinden farklı onlarca ürün alıcısıyla buluşacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda elektrikli bisiklet, set üstü bulaşık makinesi, mum, buhurdanlık seti gibi birçok ürün satışa sunuluyor. İşte, BİM 12-15 Eylül 2023 aktüel kataloğu...

        BİM 12 EYLÜL 2023 KATALOĞU

        Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 199 TL

        İçim Az Yağlı Yoğurt 47,50 TL

        Chef Seasons Sos Çeşitleri 26,50 TL

        Beşler Dana Sucuk 39,75 TL

        Banvit Dondurulmuş Schnitzel 59,50 TL

        Fiskokrem Sütlü Fındık Kreması 15 TL

        Eti Susamlı Bisküvi 21 TL

        2

        Drem Air Buhurdanlık Seti 125 TL

        Dream Air Mum 59 TL

        Golden Rose Kalem Ruj 62,50 TL

        Goldren Rose Maskara 69,50 TL

        Nivea Micellar Water 69,50 TL

        Belinno Deluxe Tuvalet Kağıdı 139 TL

        Claderm Kil Maskesi 6,75 TL

        3

        BİM 15 EYLÜL 2023 KATALOĞU

        Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 16.999 TL

        Kuba Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 11.999 TL

        Dijitsu 55 İnç UHD Smart TV 9.999 TL

        Casper Via M30 Plus 4.499 TL

        Polosmart Elektrikli Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici 199 TL

        Led Şarjlı Ayna 99 TL

        4

        Dijitsu Set Üstü Bulaşık Makinesi 5.999 TL

        5

        Ayaklı Cam Çay Bardağı 129 TL

        Cam Şekerlik 49,50 TL

        Cam Büyük Servis Tabağı 99 TL

        Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5.699 TL

        Alpina Çelik Termos 179 TL

        6

        Kol Saati ve Bileklik Seti 179 TL

        Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 155 TL

        Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 39,50 TL

        Şal 44,50 TL

        Blok Seti 69 TL

        Oyuncak Arazi Aracı 119 TL

        7

        Alpina Çelik Mutfak Gereçleri 49 TL

        Chef's Sütlük 65 TL

        Borcam 199 TL

        Okyanus Banyo Seti 199 TL

        Tablet Mob Temizlik Seti 109 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Libya'da sel felaketi: 2 bini aşkın kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 2 bini aşkın kişi öldü!
        Suç örgütü lideri Bora Kaplan tutuklandı!
        Suç örgütü lideri Bora Kaplan tutuklandı!
        Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi
        Zırhlı treniyle yola çıktı: Kuzey Kore lideri Rusya'da
        Zırhlı treniyle yola çıktı: Kuzey Kore lideri Rusya'da
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Denizde can pazarı! 13.5 saat sürüklendiler
        Denizde can pazarı! 13.5 saat sürüklendiler
        Fenerbahçe'ye önerildi!
        Fenerbahçe'ye önerildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Çebi müjdeleri verdi!
        Çebi müjdeleri verdi!
        Paul Pogba'da doping tespit edildi!
        Paul Pogba'da doping tespit edildi!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Polis, katili drone ile takip edip yakaladı!
        Polis, katili drone ile takip edip yakaladı!
        Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlundan gelişme!
        Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlundan gelişme!
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!