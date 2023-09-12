BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! 12-15 Eylül 2023 BİM indirimli ürünleri
BİM aktüel kataloğu ürünleri belli oldu. BİM indirimli ürünleri her hafta salı ve cuma günleri müşterisiyle buluşuyor. Bu haftaki BİM 12-15 Eylül 2023 kataloğunda mutfak araç gereçlerinden beyaz eşyaya, gıdadan kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok ürün sınırlı sayıda satışa sunulacak. BİM'de elektrikli bisiklette öne çıkan ürünler arasında yer aldı. İşte, 12-15 Eylül 2023 BİM aktüel indirimli ürünleri fiyat listesi...
BİM'de bu hafta birbirinden farklı onlarca ürün alıcısıyla buluşacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda elektrikli bisiklet, set üstü bulaşık makinesi, mum, buhurdanlık seti gibi birçok ürün satışa sunuluyor. İşte, BİM 12-15 Eylül 2023 aktüel kataloğu...
BİM 12 EYLÜL 2023 KATALOĞU
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 199 TL
İçim Az Yağlı Yoğurt 47,50 TL
Chef Seasons Sos Çeşitleri 26,50 TL
Beşler Dana Sucuk 39,75 TL
Banvit Dondurulmuş Schnitzel 59,50 TL
Fiskokrem Sütlü Fındık Kreması 15 TL
Eti Susamlı Bisküvi 21 TL
Drem Air Buhurdanlık Seti 125 TL
Dream Air Mum 59 TL
Golden Rose Kalem Ruj 62,50 TL
Goldren Rose Maskara 69,50 TL
Nivea Micellar Water 69,50 TL
Belinno Deluxe Tuvalet Kağıdı 139 TL
Claderm Kil Maskesi 6,75 TL
BİM 15 EYLÜL 2023 KATALOĞU
Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 16.999 TL
Kuba Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 11.999 TL
Dijitsu 55 İnç UHD Smart TV 9.999 TL
Casper Via M30 Plus 4.499 TL
Polosmart Elektrikli Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici 199 TL
Led Şarjlı Ayna 99 TL
Dijitsu Set Üstü Bulaşık Makinesi 5.999 TL
Ayaklı Cam Çay Bardağı 129 TL
Cam Şekerlik 49,50 TL
Cam Büyük Servis Tabağı 99 TL
Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5.699 TL
Alpina Çelik Termos 179 TL
Kol Saati ve Bileklik Seti 179 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 155 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 39,50 TL
Şal 44,50 TL
Blok Seti 69 TL
Oyuncak Arazi Aracı 119 TL