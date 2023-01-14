BİM aktüel 17 - 20 Ocak kataloğu yayınlandı. Onlarca üründe fırsatlarıyla dikkat çeken BİM aktüel kataloğunda; elektrikli bisiklet, robot süpürge, oyuncu kulaklık, buharlı ütü, android TV, beyaz ankastre set, yazıcı ve ışıklı kettle ön plana çıkıyor. Peki, 17 - 20 Ocak 2023 BİM aktüelde neler var ve hangi ürünler indirimde? İşte güncel BİM aktüel kataloğu ile BİM indirimli ürünleri fiyat listesi...