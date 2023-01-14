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BİM'de fırsat haftası! 17 - 20 Ocak BİM aktüel kataloğu

BİM aktüel kataloğu her hafta salı ve cuma günü alışveriş takipçileri ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinden, kozmetik ve giysi çeşitlerine, teknolojik aletlerden, küçük ev aletlerine onlarca ürün indirimli fiyatları ile alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte 17 - 20 Ocak BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

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  • BİM'DE İNDİRİM RÜZGARI | BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 17 - 20 Ocak 2023 BİM aktüelde neler var ve hangi ürünlxer indirime girdi?

    BİM aktüel 17 - 20 Ocak kataloğu yayınlandı. Onlarca üründe fırsatlarıyla dikkat çeken BİM aktüel kataloğunda; elektrikli bisiklet, robot süpürge, oyuncu kulaklık, buharlı ütü, android TV, beyaz ankastre set, yazıcı ve ışıklı kettle ön plana çıkıyor. Peki, 17 - 20 Ocak 2023 BİM aktüelde neler var ve hangi ürünler indirimde? İşte güncel BİM aktüel kataloğu ile BİM indirimli ürünleri fiyat listesi...
  • BİM'DE İNDİRİM RÜZGARI | BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 17 - 20 Ocak 2023 BİM aktüelde neler var ve hangi ürünlxer indirime girdi?

    BİM 17 - 20 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 

    Türk Kahveli Kakaolu Fındık Kreması (37,50 TL)

    Çubukss Grissinili Kakaolu Fındık Kreması (14,50 TL)

    İzmir Bombası (19,50 TL)

    Çikolata Kaplı Naneli Fondan (17,50 TL)

    Türk Kahvesi (199,50 TL)
  • BİM'DE İNDİRİM RÜZGARI | BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 17 - 20 Ocak 2023 BİM aktüelde neler var ve hangi ürünlxer indirime girdi?

    Bebek Bezi çeşitleri (189 TL)

    Sıvı Bulaşık Deterjanı 2,5 kg (58,50 TL)

    Yüzey Temizleyici Jel 500 ml (17,50 TL)

    Köpük Temizleyici Sprey 500 ml (27,50 TL)

    Sıvı Sabun 1500 ml (49,50 TL)

    Şampuan 250 ml (49 TL)
  • BİM'DE İNDİRİM RÜZGARI | BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 17 - 20 Ocak 2023 BİM aktüelde neler var ve hangi ürünlxer indirime girdi?

    55 İnç UHD Android TV (5.999 TL)

    40 İnç FHD Android TV (3.499 TL)

    Robot Süpürge Sweeva6000 (4.999 TL)

    Saç Sakal Kesme Makinesi Glidy (259 TL)

    Işıklı Kettle (249 TL)

    Deskjet IA Ultra 4828 Yazıcı (1.999 TL)
  • BİM'DE İNDİRİM RÜZGARI | BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 17 - 20 Ocak 2023 BİM aktüelde neler var ve hangi ürünlxer indirime girdi?

    Fitillli Çift Kişilik Battaniye (249 TL)

    Fitilli Yolluk(289 TL)

    Fitilli Halı (319 TL)

    Elektrikli Bisiklet (6.499 TL)

    Kalın Tekerlekli Katlanır Elektrikli Bisiklet RKS XS25 (12.999 TL)

    1 Litre Termos (799 TL)

    Fitilli Sabahlık (199 TL)
  • BİM'DE İNDİRİM RÜZGARI | BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 17 - 20 Ocak 2023 BİM aktüelde neler var ve hangi ürünlxer indirime girdi?

    Outdoor Termos 1,3 L (899 TL)

    Çok Fonksiyonlu Dikiş Makinesi (699 TL)

    Oyuncu Kulaklık (399 TL)

    Çelik Çaydanlık (389 TL)

    Granit Derin Tencere ~24 cm (179 TL)

    Granit Tava 24 cm (179 TL)

    Granit Karnıyarık Tenceresi 24 cm (269 TL)

    Döküm Kek Kalıbı 25 cm (159 TL)

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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