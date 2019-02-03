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BİM 8 Şubat aktüel ürünler kataloğu, indirimli fiyatlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta indirimli fiyata Huawei Y5 2018 Cep Telefonu satışa çıkacak. Peki, BİM 8 Şubat indirimli ürünler listesinde neler var? İşte, cevabı...
Huawei Y5 2018 Cep Telefonu - 899 TL
BİM 8 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Lolla's Aksesuarlı Bebek - 47,90 TL
Clamentoni 1000 Parça Puzzle - 18,90 TL
Rende - 4,95 TL
Çok Amaçlı Askılı Düzenleyici Sepet - 4,95 TL
Casilda Home Dekorlu Çay Seti 12'li - 29,90 TL
LAV Keops Meşrubat Bardağı 3'lü - 6,95 TL
Kapaklı Çok Amaçlı Kase 4'lü - 14,90 TL
Taç - Toka - 2,45 TL
Kaşıklı Salata Kasesi - 6,95 TL
Ekmek Sepeti - 2,95 TL
Sütyen Yıkama Topu - 3,50 TL
Musluklu Su Pompası - 9,95 TL
Bölmeli Düzenleyici Sepet - 5,95 TL
Casilda Home Temizlik Seti - 29,90 TL
Elbise Askısı - 4,95 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler - 2,95 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 2 - 2,95 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 3 - 2,95 TL
Braun Silk Epil Epilatör - 99 TL
Remington Saç Düzleştirici - 99 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 4 - 2,95 TL
Braun MGK3020 Erkek Bakım Seti - 125 TL
Remington Saç Maşası - 79 TL
Profesyonel Fön Makinesi - 85 TL
Soley Çift Kişilik Nevresim Takımı - 89 TL
Soley Tek Kişilik Nevresim Takımı - 75 TL
Kadın - Erkek Kol Saati - 25 TL
Peluşlu Anahtarlık - 7,95 TL
Dinarsu Kadife Battaniye - Yastık - 49,90 TL
Gümüş Kolye - 18,90 TL
Kadın - Erkek - Çocuk Hayvan Figürlü Panduf - 25 TL
Kadın Welsoft Ev Ayakkabısı - 16,90 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 5 - 2,95 TL
Kadın Külotlu Çorap - 4,95 TL
Kadın Kalpli Soket Çorap 2'li - 5,95 TL
Kadın Kadife Eşofman Takımı - 39,90 TL
Kadın Welsoft Sabahlık - 39,90 TL
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