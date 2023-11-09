Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem BİM'e 3D yazıcı ve elektrikli bisiklet geliyor! 8 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        BİM'e 3D yazıcı ve elektrikli bisiklet geliyor! İşte 8 ve 10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu

        BİM aktüel ürünler indirimli fiyat listesi ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından takip ediliyor. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda; Kablosuz Yüzey Temizleyici Mop Paspas'tan Mega Robot Blender Set'e, 3'lü Meşrubat Bardağı'ndan 12 Parça Yemek Takımı'na kadar onlarca ürün satışa çıkıyor. 8 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğunda yer alan 3D yazıcı ve elektrikli bisiklet dikkat çekti. İşte 8-10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 10:19 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta Salı, Çarşamba ve Cuma günlerine özel olmak üzere yayınlanmaya devam ediyor. Her hafta birbirinden farklı onlarca ürünü satışa çıkartan BİM'e bu hafta 3D yazıcı ve elektrikli bisiklet geliyor. 8 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda android televizyondan tezgah altı buzdolabına, saç kurutma makinesinden blender setine kadar pek çok ürün raflardaki yerini alıyor. İşte 8 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

        2

        8 KASIM ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        3D Yazıcı 17.999,00 TL

        3

        10 KASIM CUMA BİM AKTÜEL TAM FİYAT LİSTESİ

        Elektirkli Bisiklet MJ-1 12.999,00 TL

        Elektirkli Bisiklet ZF10 12.999,00 TL

        4

        50 İnç UHD Android Led TV 8.499,00 TL

        Tezgah Altı Buzdolabı 3.499,00 TL

        Blender Seti 849,00 TL

        5

        Izgara Tava 599,00 TL

        Derin Tencere 399,00 TL

        12 Parça Yemek Takımı 399,00 TL

        6

        Bambu Peynir Sunum Tablası 179,00 TL

        Sunum/Kesme Tahtası 179,00 TL

        Çok Amaçlı Organizer 109,00 TL

        7

        Trekking Ayakkabı 289,00 TL

        Fermuarlı Polar Üst 159,00 TL

        Kadife Pijama Takımı 299,00 TL

        8

        Konuşturan Oyuncak 189,00 TL

        Şapkalı Pelüş Tavşan 249,00 TL

        Dedektif Kutu Oyunu 169,00 TL

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        19 yaşındaki Ümran'ın sır ölümü!
        19 yaşındaki Ümran'ın sır ölümü!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        "Hakem büyük hata yaptı"
        "Hakem büyük hata yaptı"
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        İşte dünyanın en yeni adası
        İşte dünyanın en yeni adası
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        Manchester United'a büyük şok!
        Manchester United'a büyük şok!
        Hayalini açıkladı!
        Hayalini açıkladı!
        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        Cansız bedeni bazanın altında bulundu
        Cansız bedeni bazanın altında bulundu