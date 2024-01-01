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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM'e düdüklü tencere ve airfryer geliyor! BİM aktüel kataloğu 5 Ocak Cuma 2024 BİM indirimli ürünler listesi - Alışveriş Haberleri

        BİM'e düdüklü tencere ve airfryer geliyor! İşte 5 Ocak BİM aktüel kataloğu

        BİM, 5 Ocak aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta Cuma günü Türkiye'nin tüm BİM şubelerine yollanacak indirimli ürünlerde airfryer, düdüklü tencere, sakal kesme makinesi, cep telefonu ve bilgisayar gibi çeşitli ürünler var. İşte, 5 Ocak Cuma 2024 BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 10:36 Güncelleme: 01.01.2024 - 10:36
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        BİM aktüel 5 Ocak... BİM 5 Ocak 2024 Cuma aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta BİM'in şubelerine elektrik süpürgesi, televizyon, airfryer, ütü, düdüklü tencere gibi birçok elektronik alet geliyor. İşte, 5 Ocak Cuma 2024 BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

        2

        1000W Yeni Nesil Düdüklü Tencere 2.999 TL

        Philips buhar kazanlı ütü 3.799 TL

        Luxell XXL 7,5 lt fastfryer 2.499 TL

        Stanley adventure 1 lt 999 tl

        Philips sakal düzeltici 439 TL

        3

        LG 55 inç UHD WEBOS smart TV 18.999 TL

        Dijitsu 43 inç fhd Android smart TV 5.799 TL

        Nordmende 55 inci UHD Android TV 10.999 TL

        HP Notebook AMD Ryzen 5 5500U işlemcisiyle11.429 TL

        4

        Katlanır yatak 999 TL

        Çubuk blender 399 TL

        Elektrikli süpürge 2.699 TL

        Dijitsu 65 inç UHD Webos TV 14.799 TL

        5

        Tecno spark 10 akıllı telefon 5.699 TL

        Philips hızlı şarj aleti 199 TL

        Philips el feneri 149 TL

        Benante melamin kek fanusu 149 TL

        Spatula ekmek kutusu 6 parça 149 TL

        6

        Standlı servis seti 9 parça 149 TL

        Mutfak seti pedallı 5 lt çöp kovası 149 TL

        Raf ünitesi 149 TL

        Cam kurabiyelik 149 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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