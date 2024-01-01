BİM'e düdüklü tencere ve airfryer geliyor! İşte 5 Ocak BİM aktüel kataloğu
BİM, 5 Ocak aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta Cuma günü Türkiye'nin tüm BİM şubelerine yollanacak indirimli ürünlerde airfryer, düdüklü tencere, sakal kesme makinesi, cep telefonu ve bilgisayar gibi çeşitli ürünler var. İşte, 5 Ocak Cuma 2024 BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...
BİM aktüel 5 Ocak... BİM 5 Ocak 2024 Cuma aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta BİM'in şubelerine elektrik süpürgesi, televizyon, airfryer, ütü, düdüklü tencere gibi birçok elektronik alet geliyor. İşte, 5 Ocak Cuma 2024 BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...
1000W Yeni Nesil Düdüklü Tencere 2.999 TL
Philips buhar kazanlı ütü 3.799 TL
Luxell XXL 7,5 lt fastfryer 2.499 TL
Stanley adventure 1 lt 999 tl
Philips sakal düzeltici 439 TL
LG 55 inç UHD WEBOS smart TV 18.999 TL
Dijitsu 43 inç fhd Android smart TV 5.799 TL
Nordmende 55 inci UHD Android TV 10.999 TL
HP Notebook AMD Ryzen 5 5500U işlemcisiyle11.429 TL
Katlanır yatak 999 TL
Çubuk blender 399 TL
Elektrikli süpürge 2.699 TL
Dijitsu 65 inç UHD Webos TV 14.799 TL
Tecno spark 10 akıllı telefon 5.699 TL
Philips hızlı şarj aleti 199 TL
Philips el feneri 149 TL
Benante melamin kek fanusu 149 TL
Spatula ekmek kutusu 6 parça 149 TL
Standlı servis seti 9 parça 149 TL
Mutfak seti pedallı 5 lt çöp kovası 149 TL
Raf ünitesi 149 TL
Cam kurabiyelik 149 TL