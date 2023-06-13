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BİM'e fastfryer, dik süpürge ve tencere seti geliyor! BİM 13 - 16 Haziran aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi yayınlandı. Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan BİM'de onlarca ürün indirimli fiyatıyla satışa çıkıyor. 16 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan dik süpürge, uydu alıcılı TV, blender seti, fastfryer, saç kurutma makinesi ve kamp ürünleri dikkat çekti. İşte BİM 13 - 16 Haziran aktüel ürünler kataloğu...

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  • BİM'e fastfryer, dik süpürge ve tencere seti geliyor! BİM 13 - 16 Haziran aktüel ürünler kataloğunda neler var?

    BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da Salı ve Cuma günlerinde yeni ürünlerle birlikte satışa çıkıyor. BİM aktüel ürünler 13 Haziran Salı kataloğunda süt ve süt ürünlerinden indirim yer alırken; 16 Haziran Cuma kataloğunda ise küçük ev aletleri ve kamp ürünleri satışa çıkıyor. İşte 13-16 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...
  • BİM'e fastfryer, dik süpürge ve tencere seti geliyor! BİM 13 - 16 Haziran aktüel ürünler kataloğunda neler var?

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

    Çekme Helva 45,00 TL

    Gül Aromalı Lokum 39,00 TL

    Türk Kahvesi 39,50 TL
  • BİM'e fastfryer, dik süpürge ve tencere seti geliyor! BİM 13 - 16 Haziran aktüel ürünler kataloğunda neler var?

    Pankek Tavası 139,00 TL

    Kare Grill Tava 219,00 TL

    Düdüklü Tencere Seti 469,00 TL
  • BİM'e fastfryer, dik süpürge ve tencere seti geliyor! BİM 13 - 16 Haziran aktüel ürünler kataloğunda neler var?

    Erkek Kol Satti 459,00 TL

    Polo Yaka Tişört 169,00 TL

    Bermuda Pijama Takımı 159,00 TL
  • BİM'e fastfryer, dik süpürge ve tencere seti geliyor! BİM 13 - 16 Haziran aktüel ürünler kataloğunda neler var?

    Katlanır Masa 279,00 TL

    Katlanabilir Ahşap Kamp Masası 429,00 TL

    Blok Seti 69,00 TL
  • BİM'e fastfryer, dik süpürge ve tencere seti geliyor! BİM 13 - 16 Haziran aktüel ürünler kataloğunda neler var?

    Uydu Alıcılı TV 12.599,00 TL

    İnovax Dik Süpürge 5.999,00 TL

    Blender Seti 1.149,00 TL
  • BİM'e fastfryer, dik süpürge ve tencere seti geliyor! BİM 13 - 16 Haziran aktüel ürünler kataloğunda neler var?

    Multivitamin Süt 21,50 TL

    Tuzlıu Kova Tereyağı 159,00 TL

    Ayran 24,50 TL

    Yarım Yağlı Yoğurt 95,00 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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