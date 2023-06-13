BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da Salı ve Cuma günlerinde yeni ürünlerle birlikte satışa çıkıyor. BİM aktüel ürünler 13 Haziran Salı kataloğunda süt ve süt ürünlerinden indirim yer alırken; 16 Haziran Cuma kataloğunda ise küçük ev aletleri ve kamp ürünleri satışa çıkıyor. İşte 13-16 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...