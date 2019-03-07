Süpermarketler zinciri BİM, 2018 yılına ait finansal tablolarını ve faaliyet raporunu açıkladı. 1 Ocak - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait raporda öne çıkan veriler ve göstergeler şöyle.
2018 sonu itibarıyla yurtiçi ve yurtdışında 7 bin 478 mağazada faaliyet gösteren BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. net satışlarını yüzde 30,4 oranında artırarak toplam cirosunu 24,78 milyar liradan 32,32 milyar liraya çıkardı.
Bim'in bu dönemdeki brüt kâr marjı yüzde 17,7 seviyesine çıkarken faiz, veri öncesi kârı (FVÖK) 1,04 milyar TL'den 1,53 milyar liraya yükseldi. Şirketin hisseleri BIST açılışında yüzde 6,5 artarak başladı.
2018 yılında 713 yeni mağaza açan şirketin konsolide çalışan sayısı da 41 bin 993 kişiden 47 bin 980 kişiye yükseldi.
2018 yılı için 750 milyon lira yatırım planlayan BİM, konsolide bazda tamamı şirket özkaynaklarından finanse edilen 956 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirildiğini duyurdu.
2019 beklentilerinde ise bu yıl artı/eksi 2 puan marjla yüzde 25 satış artışı, artı/eksi 0.5 puan marjla da yüzde 5 FAVÖK marjı öngörüyor. Şirket 820 mağaza açılışı ve 1.1 milyar lira yatırım planlıyor.
2005’te yüzde 46 olan özel markalı ürün ciro payı, 2018’de yüzde 67’ye yükselen BİM, tüm mağazalarında günlük 4,5 milyon ziyaretçi rakamının yakalandığını duyurdu.
1995 yılında 21 mağaza ile yola çıkan BİM, son 3 yılda satış bazında yüzde 85 büyürken, 2015 yılında yeni perakende modeli olarak başlattığı FİLE marketlerinde de 64 mağazaya ulaşarak üç yılda FAVÖK kârlılığına ulaşıldığını belirtti.
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