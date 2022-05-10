BİM'in kârı katlandı

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BİM 2022 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre firmanın net kârı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96.4 artarak 1 milyar 342 milyon liraya ulaştı.

Söz konusu dönemde BİM'in satışları da geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 75.9 artarak 27 milyar 267 milyon liraya ulaştı. BİM bunun yanında ilk çeyrekte yurt içi ve dışındaki toplam mağaza sayısını 10 bin 489'dan 10 bin 778'e çıkardı.

Firma bunun yanında 2022 geneline ilişkin beklentilerinde de güncellemeye gitti. Daha önce bu yıl satışlarının yüzde 55 artmasını beklediğini açıklayan BİM bu tahminini yüzde 75 artış olarak revize etti