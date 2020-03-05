HABERTURK.COM / Reuters

BİM'in 2019 net kârı yüzde 2 düşüşle 1.22 milyar lira oldu. Şirketin dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre 2019 yılında satış gelirleri ise yüzde 24.4 artışla 40.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu BİM'in 2019'da günde yaklaşık 110.1 milyonluk satış yaptığı anlamına geliyor.

YÜZDE 23 ARTIŞ BEKLİYOR

Şirket KAP'a açıkladığı 2020 beklentilerine göre ise bu yıl artı/eksi 2 puan marjla yüzde 23 satış artışı, artı/eksi 0.5 puan marjla da yüzde 5 FAVÖK marjı öngörüyor. Şirket 1 milyar lira yatırım planlıyor.