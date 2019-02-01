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BİM 1 Şubat aktüel ürünler kataloğu en sık merak edilen konu başlıklarından biri oldu. Alışveriş severler BİM'de Play Station 4 ve oyun konsoluna indirimli bir ücretle sahip olabilecekler. BİM'de bu hafta da çok sayıda üründe indirim var. İşte 1 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu