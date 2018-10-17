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BİM indirimli ürünler listesi 19 Ekim Cuma günü öncesi BİM müşterileri tarafından araştırılıyor. Listede ise teknoloji ürünlerinden gıda ürünlerine geniş bir yelpaze yer alıyor. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ucuz ürünler var. İşte, BİM indirimli ürünler listesi 19 Ekim...