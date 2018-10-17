BİM indirimli ürünler listesi | BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: 19 Ekim Cuma
17.10.2018 - 10:19 | Güncelleme:
BİM indirimli ürünler listesi belli oldu. 19 Ekim Cuma günü geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunda 1.449 TL'ye telefon dikkat çekiyor. Öte yandan BİM müşterileri aktüel ürünler listesindeki diğer ürünleri araştırıyor. İşte BİM 19 Ekim indirimli ürünler kataloğu...
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BİM indirimli ürünler listesi 19 Ekim Cuma günü öncesi BİM müşterileri tarafından araştırılıyor. Listede ise teknoloji ürünlerinden gıda ürünlerine geniş bir yelpaze yer alıyor. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ucuz ürünler var. İşte, BİM indirimli ürünler listesi 19 Ekim...
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Samsung Galaxy J7 Prime Cep Telefonu 1.449 TL
Masline Aspiratör 89 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 299 TL
Simfer Inox Turbo Fırın 40 Litre 175 TL
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Philips GC2990 Buharlı Ütü 149 TL
Mermer Desenli Modern Orta Sehpa 75 TL
Mermer Desenli Modern Zigon Sehpa 2'li 75 TL
Metal Ayaklı Lambader 75 TL
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Çift Kişilik Nevresim Takımı 64,90 TL
Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 34,90 TL
Diz Üstü Battaniye 17,90 TL
Çiçeklik Sehpa 59 TL
MDF Tablo5 Parça 29,90 TL
Nem Alıcı Aparat 7,95 TL
Desenli Saçaklı Şal 12,90 TL
Pilsan Sallanan Sevimli At 44,90 TL
Piccolo Mondi Aksesuarlı Oyuncak Kız Bebek 59,90 TL
Satranç Strateji Oyunu 15,90 TL
Lisanslı Kum Boyama 3,25 TL
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Boyama Kitabı 2,50 TL
Altus AL736 Blender Set 109 TL
Paşabahçe Pastoral Pasta Tabağı 6'lı 7,95 TL
LAV Sondurma Kasesi 6'lı 9,95 TL
LAV Kahvaltılık / Servis Tabağı 1,50 TL
LAV Elit MEşrubat Bardağı 3'lü 4,95 TL
LAV Çay Seti 12 Parça 19,90 TL
2 Katlı Kurabiyelik 14,90 TL
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Pasta Börek Taşıma Kabı 9,95 TL
Krema Pompası 2,50 TL
Fırça, Spatula ve Çırpıcı Set 7,95 TL
Pasta Servis Seti 9,95 TL
Chef's Tırtıklı Solingen Meyve Bıçağı 3'lü 9,50 TL
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