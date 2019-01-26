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BİM'de indirimli Vestel Venüs V4 cep telefonu satılacak! BİM 25-29 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğu, indirimli fiyatlardan faydalanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta da çok sayıda üründe indirim var. İşte 25-29 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu
8 parça Kütahya Porselen İnci Porselen Yemek Takımı - 299 TL
5 parça Chef’s Granit Efektli Tencere Seti - 129 TL
3’lü Seramik Tepsili Kare Kase - 17,50 TL.
Kiwi Narenciye Sıkacağı - 35 TL
Turbo Fırın 40 L - 249 TL
12 parça Kütahya Porselen İnci Porselen Kahve Seti - 29,90 TL
3’lü Seramik Tepsili Kare Kase - 17,50 TL.
3’lü Seramik Saklama Kabı Seti - 19,90 TL.
3’lü LAV Uzun Meşrubat Bardağı - 6,95 TL
3’lü LAV Kısa Meşrubat Bardağı - 5,50 TL
Termal Mest - 19,90 TL
Peluşlu Çocuk Kulaklık - 9,95 TL
Relax Cam Hazneli Plastik Termos - 27,50 TL
Lisanslı Kadife Çocuk Alt - 17,90 TL
Saç Örgülü Oyuncak Bebek - 54,90 TL
Kadın Termal Tayt - 24,90 TL
Marakas Çıngırak - 4,50 TL
Pilsan Top Atma Oyunu - 18,90 TL
Jebra Tekli Bluetooth Kulaklık - 79 TL
Autoware DVR Kamera - 75 TL
Dexim Taşınabilir Şarj Aleti 8.000 mAh - 49,90 TL
Autoware Kompresör - 75 TL
Suni Deri Eldiven - 16,90 TL
Erkek Trend Bere - 6,95 TL
Oto Koltuk Kılıfı - 75 TL
Autoware Şişe Tipi Kriko - 75 TL
Autoware Oto Koltuk Arkası Telefon – Tablet Tutucu - 28,90 TL
Autoware Koltuk Arkası Elbise Ceket Askısı - 29,90 TL
Çok Amaçlı Telefon Tutucu - 9,95 TL
Epar Oto Kauçuk Paspas Seti - 45 TL
Homotech 72 Led Işıldak - 39,90 TL
Autoware Oto Koltuk Askısı - 9,95 TL
Autoware Araç Şarj Cihazı - 12,50 TL
Fakir Radyatör Antifrizi - 24,90 TL
Tek Fiyat Oto Ürünleri - 7,95 TL
Silbak Oto Cam Sileceği - 9,95 TL
Titiz Buz Kazıyıcı - 6,95 TL
USB Şarj Kablosu 3in 1 - 14,90 TL
Autoware Oto Koltuk Arkası Organizer - 14,90 TL
Tek Fiyat Oto Ürünleri 2 - 7,95 TL
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