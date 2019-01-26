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BİM İNDİRİMLİ Venüs V4 cep telefonu satıyor! BİM 25 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Giriş: 26.01.2019 - 18:51 | Güncelleme:  

BİM İNDİRİMLİ Venüs V4 cep telefonu satıyor! BİM 25 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar BİM'de indirimli ürünlerden faydalanmak için araştırma yapıyor. İndirimli ürünlerde Venüs V4 cep telefonu, simfer turbo fırın, autoware araç içi kamera, taşınabilir şarj aleti, bluetooth kulaklık ve oto koltuk kılıfı gibi ürünler raflarda yerlerini aldı. İşte, BİM 25 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

  • 1BİM İNDİRİMLİ Venüs V4 cep telefonu satıyor! BİM 25 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
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    BİM'de indirimli Vestel Venüs V4 cep telefonu satılacak! BİM 25-29 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğu, indirimli fiyatlardan faydalanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta da çok sayıda üründe indirim var. İşte 25-29 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu

  • 2BİM İNDİRİMLİ Venüs V4 cep telefonu satıyor! BİM 25 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
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    8 parça Kütahya Porselen İnci Porselen Yemek Takımı - 299 TL

    5 parça Chef’s Granit Efektli Tencere Seti - 129 TL

    3’lü Seramik Tepsili Kare Kase - 17,50 TL.

    Kiwi Narenciye Sıkacağı - 35 TL

  • 3BİM İNDİRİMLİ Venüs V4 cep telefonu satıyor! BİM 25 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
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    Turbo Fırın 40 L - 249 TL

    12 parça Kütahya Porselen İnci Porselen Kahve Seti - 29,90 TL

    3’lü Seramik Tepsili Kare Kase - 17,50 TL.

    3’lü Seramik Saklama Kabı Seti - 19,90 TL.

  • 4BİM İNDİRİMLİ Venüs V4 cep telefonu satıyor! BİM 25 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
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    3’lü LAV Uzun Meşrubat Bardağı - 6,95 TL

    3’lü LAV Kısa Meşrubat Bardağı - 5,50 TL

    Termal Mest - 19,90 TL

    Peluşlu Çocuk Kulaklık - 9,95 TL

  • 5BİM İNDİRİMLİ Venüs V4 cep telefonu satıyor! BİM 25 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
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    Relax Cam Hazneli Plastik Termos - 27,50 TL

    Lisanslı Kadife Çocuk Alt - 17,90 TL

    Saç Örgülü Oyuncak Bebek - 54,90 TL

    Kadın Termal Tayt - 24,90 TL

  • 6BİM İNDİRİMLİ Venüs V4 cep telefonu satıyor! BİM 25 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
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    Marakas Çıngırak - 4,50 TL

    Pilsan Top Atma Oyunu - 18,90 TL 

    Jebra Tekli Bluetooth Kulaklık - 79 TL

    Autoware DVR Kamera - 75 TL

     

  • 7BİM İNDİRİMLİ Venüs V4 cep telefonu satıyor! BİM 25 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
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    Dexim Taşınabilir Şarj Aleti 8.000 mAh - 49,90 TL

    Autoware Kompresör - 75 TL

    Suni Deri Eldiven - 16,90 TL

    Erkek Trend Bere - 6,95 TL

  • 8BİM İNDİRİMLİ Venüs V4 cep telefonu satıyor! BİM 25 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
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    Oto Koltuk Kılıfı - 75 TL

    Autoware Şişe Tipi Kriko - 75 TL

    Autoware Oto Koltuk Arkası Telefon – Tablet Tutucu - 28,90 TL

    Autoware Koltuk Arkası Elbise Ceket Askısı - 29,90 TL

  • 9BİM İNDİRİMLİ Venüs V4 cep telefonu satıyor! BİM 25 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
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    Çok Amaçlı Telefon Tutucu - 9,95 TL

    Epar Oto Kauçuk Paspas Seti - 45 TL

    Homotech 72 Led Işıldak - 39,90 TL

    Autoware Oto Koltuk Askısı - 9,95 TL

  • 10BİM İNDİRİMLİ Venüs V4 cep telefonu satıyor! BİM 25 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
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    Autoware Araç Şarj Cihazı - 12,50 TL

    Fakir Radyatör Antifrizi - 24,90 TL

    Tek Fiyat Oto Ürünleri - 7,95 TL

    Silbak Oto Cam Sileceği - 9,95 TL

  • 11BİM İNDİRİMLİ Venüs V4 cep telefonu satıyor! BİM 25 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
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    Titiz Buz Kazıyıcı - 6,95 TL

    USB Şarj Kablosu 3in 1 - 14,90 TL

    Autoware Oto Koltuk Arkası Organizer - 14,90 TL

    Tek Fiyat Oto Ürünleri 2 - 7,95 TL

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