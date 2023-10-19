BİM 18-20 Ekim kataloğu: İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile ekim ayına özel indirimli ürünlerin fiyatları...
BİM 18 - 20 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 18 - 20 Ekim 2023 kataloğu ile fiyat listesi...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
100'lü Molfix Maxi Bebek Bezi 239 TL
8'li Familia Tuvalet Kağıdı 38 TL
6'lı Familia Kağıt Havlu 45 TL
80'li Fairy Platinium Bulaşık Makinesi Tableti 350 TL
10 kg Rinso Toz Deterjan 209 TL
30'lu Molped Günlük Ped 28.50 TL
Bolero Kadın Soket Çorap 24.50 TL
Oral-B Diş Fırçası 25 TL
Flormar MAskara 49.50 TL
Naturalove Küpe 29.50 TL
Naturalove Kolye 29.50 TL
Piccolo Mondi oyuncak kurmalı yengeç- 179,00 TL
Kurmalı banyo oyuncakları- 59,00 TL
2'li böcek arabalar- 29,50 TL
Piccolo Mondi Müzikli ışıklı saksafon- 169,00 TL
İlk 100 sözcük çeşitleri- 69,00 TL
Poppity araçlar- 149,00 TL
Oyuncak süpürge- 279,00 TL
Sweet Baby batik- 65,00 TL
Banyo/ Mama oturağı 169,00 TL
Katlanabilir çocuk küveti- 289,00 TL
Su kovası- 99,00 TL
Çamaşır selesi- 159,00 TL
Slikon mama kaşığı- 22,00 TL
Süt/mama saklama kabı- 22,50 TL
Bebek nevresim seti- 169,00 TL
Bebek yastık kılıfı- 32,50 TL
Biberon kurutucu- 29,50 TL
Mama sandalyesi- 349,00 TL
Bebek kanguru- 299,00 TL
NordMende 43 inç FHD Android Tv- 2.099,00 TL
TV arkası led aydınlatma- 129,00 TL
Braun blender seti- 799,00 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör- 799,00 TL
Arnica elektrikli süpürge- 2.699,00 TL
8 bölmeli çok amaçlı dolap- 1.499,00 TL
Kiğılı erkek mont - 699 TL
Kiğılı erkek sweatshirt - 269 TL
Erkek çanta - 95 TL
Erkek deri kemer - 125 TL
Kadın eşarp - 34,50 TL
Casilli termal çorap - 79 TL
Molinella tek kişilik lastikli çarşaf - 69 TL
Glass In Love cam dondurma/tatlı kasesi - 99 TL
Glass In Love desenli borosilikat kupa - 39,50 TL
Hobby Life stormax organizer kutu - 129 TL
Paşabahçe desenli pasta tabağı - 29,50 TL
Paşabahçe desenli sürahi - 65 TL
Paşabahçe desenli 3'lü su bardağı - 65 TL
Kumtel çift yönlü ısıtıcı - 599 TL
Kumtel dilimli radyatör - 1.499 TL
Kumtel fanlı ısıtıcı - 329 TL
Kumtel mini quartz ısıtıcı - 279 TL