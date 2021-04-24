İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, teknoloji perakendecisi Bimeks’in iflasına karar verdi. 17 Şubat’ta alınan ve 12 Nisan’da ilan edilen mahkeme kararı şöyle:
“Müflis: Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş (Vergi Kimlik No:1750069133)
Müflisin adresi: Barbaros Mah. Sütçüyolu Cad. No:62 Yenisahra/Ataşehir/İstanbul
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 270380/0 sicil sayısında kayıtlı yukarıda unvanı ve adresi yazılı şirketin İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019-469 Esas sayılı dosyasından 17.02.2021 günü saat 15:36’den itibaren iflasına karar verilmiştir. İ.İ.K.166. Maddesi gereğince keyfiyet tebliğ ve ilan olunur. 12.04.2021”
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