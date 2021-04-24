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Bimeks iflas etti! Mahkemeden Bimeks kararı

Bimeks mağazalarını birer birer kapattı, birçok işçiyi işten çıkardı. Teknoloji ürünleri satan Bimeks hakkında iflas kararı verildi

Bimeks iflas etti! Mahkemeden Bimeks kararı

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, teknoloji perakendecisi Bimeks’in iflasına karar verdi. 17 Şubat’ta alınan ve 12 Nisan’da ilan edilen mahkeme kararı şöyle:

“Müflis: Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş (Vergi Kimlik No:1750069133)

Müflisin adresi: Barbaros Mah. Sütçüyolu Cad. No:62 Yenisahra/Ataşehir/İstanbul

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 270380/0 sicil sayısında kayıtlı yukarıda unvanı ve adresi yazılı şirketin İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019-469 Esas sayılı dosyasından 17.02.2021 günü saat 15:36’den itibaren iflasına karar verilmiştir. İ.İ.K.166. Maddesi gereğince keyfiyet tebliğ ve ilan olunur. 12.04.2021”

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