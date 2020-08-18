Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Bin 200 metre rakımdaki doğal güzellik

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan bin 200 metre rakımlı Bozcarmut Göleti, yaz ve kış ayrı güzelliği ile göz kamaştırıyor

Bozcarmut Göleti
İHA

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine 18 kilometre uzaklıkta bin 200 metre yükseklikte bulunan Bozcaarmut Göleti başta günü birlik ziyaretçileri ağırlasa da son zamanlarda hafta sonları kamp için gelen doğaseverlerin gözdesi olamaya devam ediyor.

İHA'nın haberine göre çam ağaçlarının arasında temiz havası ile Bilecik'in en gözde mesire alanlarının başında bulunan Bozcaarmut Gölet'inde hafta sonları yoğunluk yaşansa da ziyaretçiler tarafından her gün tercih ediliyor.

Günün her saati ayrı güzelliğe sahip olan, yeşil çam ormanı temiz havası ile ziyaretçilerini büyüleyen Bozcaarmut Göleti başta Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kütahya, İzmir ve Ankara'dan olmak üzere ülkenin birçok bölgesinden ziyaretçilerini ağırlıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Uçmakdere sakinlik arayanların uğrak yeri
YAŞAMDenizi, doğal güzellikleri ve kamp alanlarıyla ...
Sıcaktan bunalanların adresi: Girlevik Şelalesi
YAŞAMSıcaktan bunalanların adresi
Koca engerek yılanı Malatya'da görüldü! İşte dünyanın en zehirli yılanlarından: Koca engerek
YAŞAMKoca engerek yılanı Malatya'da görüldü
Türkiye'nin binlerce yıllık denize nazır kaleleri - Haberler
YAŞAMTürkiye'nin binlerce yıllık denize nazır kaleleri
Kaleiçi'nin maskotu köpek, 4 yavru kediye annelik yapıyor
YAŞAMAnnesi reddetti, o sahiplendi
Çılgın Sayısal Loto 17 Ağustos 2020 - MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
YAŞAM17 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonucu
19 Ağustos Aslan burcundaki Yeniay'ın burçlara etkileri...
YAŞAM19 Ağustos Yeniay'ının burçlara etkileri...
On Numara çekiliş sonuçları 17 Ağustos 2020 - Milli Piyango On Numara sonuç sorgula
YAŞAMBüyük ikramiye kime çıktı?
İşte birbirinden yaratıcı ve sıra dışı saç modelleri
YAŞAMKuaförün intikamı dediğin böyle olur!
Günlük burç yorumları! 18 Ağustos 2020 Salı
YAŞAMGünlük burç yorumları!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X