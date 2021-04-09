DHA

Kayseri'de Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ve beraberindeki heyet yer altı şehrinin bulunduğu Melikgazi ilçesi Büyükbürüngüz Mahallesi'nde 2 yıl önce araştırma yaptı.

DHA'nın haberine göre araştırmada 30 girişi bulunan ve bin 300 metre uzunluğundaki, 2 bin yıllık yer altı şehri keşfedildi.Temizlik ve aydınlatma çalışmalarının yapılmasının planlandığı yer altı şehrindeki çalışmalara pandemi engel oldu.

'ÇOK HEYECANLANDIK'

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, "Yer altı şehirleri dikey ve yatay olarak ikiye ayrılır. Kapadokya'daki yer altı şehirleri geniş hacimli ve dikey yer altı şehirleri iken Kayseri'dekiler ise, yatay olarak uzundur. Mahalle dışında yaptığımız ölçümlerin ardından mahalle içinde yaptığımız çalışmalarda 'Aymanlı' adını verdiğimiz yer altı şehrine ulaştık. Ölçüm yaptığımızda çok heyecanlandık; çünkü ilk aks ölçüsü bin 300 metreydi. Daha yer altı şehrinin kollarının ve diğer iki aksını ölçtüğümüzde daha uzun yer altı şehrinden bahsetmek mümkün" diye konuştu.

'30´DAN FAZLA KAPATMA TAŞI VAR'

Özsoy, yer altı şehrinin çok sayıda girişinin bulunduğunu belirterek, "Yer altı şehrinden 30'dan fazla güvenlik kapatma taşı var. Bu da bize 30 kapısının olduğunu gösteriyor. Hepsi çok sağlam olan kapatma kapıları son derece ağır ve büyük. Bölgenin definecilikten en az şekilde etkilenmesi de son derece dikkat çekici. Büyükbürüngüz yer altı şehri temizlik ve aydınlatma ile hizmete sunulabilir. Pandemi işlerin yavaşlamasına neden oldu. Ancak önümüzdeki dönemlerde Koramaz Vadisi ile Bürüngüz yer altı şehri paket olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.