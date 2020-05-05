Bin 500 ailenin evine düzenli olarak iftarlık götürülüyor - GAZİANTEP

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında iftar çadırları kurulmadığı için kentin birçok noktasındaki aileye Gaziantep Valiliği koordinasyonunda sıcak yemek dağıtımı başlatıldı.Özenle hazırlanan iftarlık yemekler, valilik koordinasyonunda tespit edilen bin 500 yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi aileleye evlerinde teslim ediliyor.Ayrıca 65 bin gıda paketi yardımı da ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.Açıklamada görüşlerine yer verilen vatandaşlardan İbrahim Ergin, ramazan ayı boyunca sürecek bu çalışmadan memnun olduğunu belirtti.