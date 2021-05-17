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Bin 500 lira alacağını istedi, canından oldu - Haberler

Bin 500 lira alacağını istedi, canından oldu 0:00 / 0:00

İzmir'in Bornova ilçesinde, bin 500 lira alacağı olduğu iddia edilen kişinin evine giden adam, silahla vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Meriç Mahallesi 5648 sokakta bulunan 3 katlı bir apartman içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Volkan Akçay (28) ile kardeşi N.A., bin 500 lira alacakları olduğu öne sürülen yabancı uyruklu Ahmad K.'nin (31) evine gitti. Volkan Akçay ile Ahmad K. aralarında konuşurken Akçay'ın kardeşi N.A., bu sırada dışarı çıkarak beklemeye başladı.

Volkan Akçay ile Ahmad K. arasında konuşma esnasında başlayan tartışma büyüyerek kavga dönüşünce, Ahmad K. tabancayla Volkan Akçay'a ateş etti. Silah seslerini duyan N.A., eve girince ağabeyini yerde kanlar içinde yatarken gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Akçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Ahmad K., Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Silahla vurularak hayatını kaybeden Volkan Akçay'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.