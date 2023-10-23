Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Bin derde deva! Sindirime destek oluyor, eklem ağrılarını yok ediyor!

        Bin derde deva! Sindirime destek oluyor, eklem ağrılarını yok ediyor!

        Sağlık problemleri olan bazı kişiler tedavileri doğal yollardan uygulamak isteyebiliyor. Sağlık sorunlarına oldukça faydası olan doğanın en şifalı bitkileri arasında yer alan aloe vera, cilt bakımında, sindirim sorunlarında, eklem ağrılarında ve daha pek çok alanda kullanılabilir. İşte Aloe Vera'nın faydaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 15:29 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aloe vera, yüzyıllardır kullanılan şifalı bir bitkidir. Güçlü antibakteriyel, antienflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Aloe vera, cilt bakımında, sindirim sorunlarında, eklem ağrılarında ve daha pek çok alanda kullanılmaktadır. İşte mucizevi bitki Aloe Vera'nın faydaları...

        2

        ALOE VERA FAYDALARI

        • Cilt bakımında: Aloe vera, cilt için çok faydalı bir bitkidir. Ciltteki tahrişleri, kızarıklıkları ve iltihapları azaltmaya yardımcı olur. Aloe vera, yaraların iyileşmesini hızlandırır ve cildin nemlenmesini sağlar.
        • Sindirim sorunlarında: Aloe vera, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Kabızlığı giderir, mide yanmasını azaltır ve hazımsızlığı giderir. Aloe vera, ülser ve reflü gibi mide-bağırsak hastalıklarının tedavisinde de kullanılabilir.
        • Eklem ağrılarında: Aloe vera, eklem ağrılarını azaltmaya yardımcı olur. Romatoid artrit, osteoartrit ve fibromiyalji gibi kronik eklem hastalıklarının tedavisinde kullanılabilir.
        • Bağışıklık sistemini güçlendirir: Aloe vera, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Virüs ve bakterilere karşı koruma sağlar.
        3
        • Yaraları iyileştirir: Aloe vera, yaraların iyileşmesini hızlandırır. Yanık, kesik ve sıyrıklarda kullanılabilir.
        • Saç sağlığını destekler: Aloe vera, saçın nemlenmesini ve parlamasını sağlar. Saç dökülmesini azaltır ve saçların daha hızlı uzamasına yardımcı olur.
        • Saç derisindeki sorunları giderir: Aloe vera, saç derisindeki kaşıntı, kepek ve egzamayı gidermeye yardımcı olur.
        • Diş sağlığını destekler: Aloe vera, diş eti iltihabını azaltır ve diş çürüklerini önlemeye yardımcı olur.
        4
        • Ağız yaralarını iyileştirir: Aloe vera, ağız yaralarının iyileşmesini hızlandırır.
        • Akne ve sivilceleri tedavi eder: Aloe vera, akne ve sivilceleri tedavi etmeye yardımcı olur.
        • Cilt lekeleri ve güneş yanıklarını giderir: Aloe vera, cilt lekeleri ve güneş yanıklarını gidermeye yardımcı olur.
        5

        ALOE VERA NASIL KULLANILIR?

        Aloe vera, doğrudan cilt üzerine sürülebilir veya içilebilir. Aloe vera jel, içecek, kapsül ve krem gibi çeşitli formlarda bulunur.

        6

        ALOE VERA ZARARLARI NEDİR?

        Aloe vera bazı durumlarda cilt tahrişi yapabilir.

        Laksatif etkiye sahip olan aloe vera kramp ve ishale sebep olabilir.

        Uzun süreli aloe tüketimi kanınızdaki elektrolit dengesinin bozulmasına yol açabilir.

        Aloe veranın sağlık ya da cilt yaralarına faydası olduğu kadar riskleri de vardır.

        Derin kesikler veya ağır yanıklar için doğrudan aloe vera uygulamaktan kaçının.

        Sarımsak, soğan ve lale alerjisi olanlar daha büyük ihtimalle aloe alerjisi yaşayabilir.

        Yüksek dozda aloe vera tehlike arz edebilir.

        Bağırsak sorunları, kalp rahatsızlıkları, hemoroid, böbrek problemleri, diyabet veya elektrolit dengesizlikleri varsa aloe vera kullanmayınız.

        Güvenliği hakkında kanıt bulunmadığından aloe vera takviyelerinin çocuklar ve hamile ya da emziren kadınlar tarafından oral yoldan tüketilmesi önerilmez.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        İzlanda'da 48 yıl sonra bir ilk
        İzlanda'da 48 yıl sonra bir ilk
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar