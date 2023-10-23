Bin derde deva! Sindirime destek oluyor, eklem ağrılarını yok ediyor!

Aloe vera, doğrudan cilt üzerine sürülebilir veya içilebilir. Aloe vera jel, içecek, kapsül ve krem gibi çeşitli formlarda bulunur.

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ALOE VERA ZARARLARI NEDİR?

Aloe vera bazı durumlarda cilt tahrişi yapabilir.

Laksatif etkiye sahip olan aloe vera kramp ve ishale sebep olabilir.

Uzun süreli aloe tüketimi kanınızdaki elektrolit dengesinin bozulmasına yol açabilir.

Aloe veranın sağlık ya da cilt yaralarına faydası olduğu kadar riskleri de vardır.

Derin kesikler veya ağır yanıklar için doğrudan aloe vera uygulamaktan kaçının.

Sarımsak, soğan ve lale alerjisi olanlar daha büyük ihtimalle aloe alerjisi yaşayabilir.

Yüksek dozda aloe vera tehlike arz edebilir.

Bağırsak sorunları, kalp rahatsızlıkları, hemoroid, böbrek problemleri, diyabet veya elektrolit dengesizlikleri varsa aloe vera kullanmayınız.

Güvenliği hakkında kanıt bulunmadığından aloe vera takviyelerinin çocuklar ve hamile ya da emziren kadınlar tarafından oral yoldan tüketilmesi önerilmez.