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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bina çökünce operatör kaçarak canını kurtardı, korku dolu anlar kamerada

        Bina çökünce operatör kaçarak canını kurtardı, korku dolu anlar kamerada

        Hatay'da yıkım esnasında 5 katlı bina iş makinasının üzerine çöktü, operatör ise son anda canını kurtardı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 23:41 Güncelleme: 26.01.2024 - 23:41
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        Operatör canını zor kurtardı!
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay’da hasarlı binaların yıkımında sona gelindi.

        Antakya ilçesi Akevler Mahallesi’nde bulunan 5 katlı hasarlı binanın yıkımı esnasında çökme meydana geldi. Binanın çökmesiyle iş makinası operatörü kaçarak canını kurtardı. Çöken bina iş makinasında hasara yol açtı. Korku dolu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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