Binacional - Real Atletico Garcilaso maçı heyecanı

Peru Premier Lig Clausura maçında Binacional ile Real Atletico Garcilaso, 11 Eylül 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Ev sahibi Binacional, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Real Atletico Garcilaso son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 436 kodlu maçı oynayanlar; Binacional galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Real Atletico Garcilaso galibiyet oranı 3.00. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Binacional önceki hafta Real Atletico Garcilaso mücadelesinde 3-1 kazandı.

Real Atletico Garcilaso ise Binacional maçında 3-1 yenildi.

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