Binacional - Sport Huancayo düellosu

Peru Premier Lig Clausura maçında Binacional ile Sport Huancayo, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Binacional 6 puanla 15. sırada, Sport Huancayo 10 puanla 12. sırada bulunuyor. Binacional son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ile oynadı. Sport Huancayo son 6 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 495 kodlu maçı oynayanlar; Binacional galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sport Huancayo galibiyet oranı 0.00.

Binacional önceki hafta Sport Boys mücadelesinde 0-1 kazandı.

Sport Huancayo, Real Atletico Garcilaso karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Binacional, evinde 1 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 9 gol yedi.

Sport Huancayo, dış sahada 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sport Huancayo 7 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ