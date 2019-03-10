AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Bakırköy İlçe Başkanlığınca Florya'daki bir otelde düzenlenen "İş Dünyası ve Sivil Toplu Kuruluşları (STK) Buluşması"na katıldı.

Burada konuşan Yıldırım, Bakırköy'ün çok ihmal edildiğini, ihtiyaçlara pek kulak asılmadığını ve halkın sesisin çıkmadığını söyledi.

Yıldırım, "Bakırköy'ün derdi bizim derdimiz. Bakırköy'ün geleceği için buradayız. Ülkemiz için çok çalıştık. Ülkenin refahı ve milletin geleceği için taş üstüne taş koyan herkesin başımız, gözümüz üstüne yeri vardır. Biz dersimizi çalıştık. Bakırköy birçok konuda geri kaldı. Ulaşım sorunu var. Ulaşım bizim işimiz. Bakırköy'e 4 metro hattı gelecek. Yetmez. Bakırköy'de deniz taşımacılığı tekrar daha da canlandırılacak. İDO Genel Müdürü iken açtığım bazı hatlar kaldırılmış. Bu hatları tekrar yeniden faal hale getireceğim." diye konuştu.

Bakırköy'de kentsel dönüşümün önündeki en büyük engelin imar sorunu olduğunu ifade eden Yıldırım, bu konuyu AK Parti'nin adayı Mehmet Umur, Bakırköy Belediye Başkanı seçildiğinde ilçe halkıyla birlikte çözeceklerini, bu sorunu torunlara bırakmayacaklarını kaydetti.

Haksız ranta karşı olduklarını dile getiren Yıldırım, "İnsanların hakkı olanı vermek rant değildir. İnsanların elde ettiklerinin gerisine düşmesini istemek en büyük yanlıştır. Siz neye sahipseniz onu koruyacaksınız." ifadelerini kullandı.

Bakırköy'ün yeşil bir ilçe gibi düşünülse de bu konuda ciddi eksiklikleri bulunduğunu aktaran Yıldırım, Atatürk Havalimanı alanının millet bahçesi, büyük fuar ve kongre merkezi yapılacağını hatırlattı.

İstanbul denilince bir değil, bin kere düşünülmesi gerektiğini anlatan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul, Türkiye'nin özetidir. İstanbul'u diğer şehirlerle bir tutamayız. Örneğin Kütahya, Kütahya'da yaşayanlardan oluşuyor. İstanbul, 81 ilden gelenlerin yaşadığı bir il. Türkiye'nin bütün renkleri, desenleri ve zenginliği İstanbul'da. O halde, İstanbul'a bir şehir değil, 81 şehir muamelesi yapmamız gerekiyor. 81 şehrin temsilcileri bu şehirde yaşıyor. Memleketimiz neresi olursa olsun, burada geleceğimizi hazırlıyoruz. Burada evlatlarımızı yetiştiriyoruz. Bu şehir, bize her şeyi verdi. Bu şehre borcumuzu ödeme vakti gelmedi mi? Elbette, geldi. Onun için buradayız. İstanbul'u, 2023 yılına kadar Avrupa'nın 10. büyük ekonomisi yapacağız. Milli gelirdeki payını 300 milyar dolara çıkaracağız. Beş yıllık sürede de çoğu gençler olmak üzere en az 500 bin İstanbulluya yeni iş kapıları açacak projeleri hayata geçireceğiz."

Bakırköy'e yönelik birçok projeleri olduğunu, Cumhur İttifakı ve AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur'un 41 projesini açıkladığını anımsatan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tamamı insana dokunan projeler. 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışı ile hazırlanmış projeler. Biz Bakırköy için hazırız. Gönül belediyeciliği için hazırız. İstanbul için hazırız. Bakırköy'ün geleceğini 31 Mart'tan sonra hep birlikte inşa edeceğiz. Size bir de müjdem var. 12 Mart itibarıyla Pendik'ten başlayıp Halkalı'ya giden 8 ilçeyi ilgilendiren 38 istasyonu bulunan banliyö tren hattını yeniledik, hizmete alıyoruz. Bakırköy'den de geçecek. Artık Bakırköy'den Halkalı'ya, Bakırköy'den Üsküdar'a, Bakırköy'den Kadıköy'e gidiş çok rahat olacak."

Programa katılan eski Bakırköy Belediye Başkanı Ali Talip Özdemir ise 25 yıl önce başkanlık görevinde bulunduğu ilçede köprüler ve yollar yaptığını kaydederek, "Bir Ali bunları yaptıysa, Binali, kim bilir neler yapar?" dedi.

AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur ve İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane'nin günün anısına, Yıldırım'a hediye takdiminde bulunmalarıyla program sona erdi.

Binali Yıldırım, daha sonra AK Parti Bakırköy İlçe Başkanlığı ve MHP Bakırköy İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.